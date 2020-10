am 01.10.2020 - 13:30 Uhr

Seit April 1992 ist Peter Kloeppel nun schon Anchorman von "RTL Aktuell" - und das wird auch in den nächsten vier Jahren so bleiben. Der Journalist hat seinen Vertrag mit dem Sender nun nämlich entsprechend verlängert, Kloeppel feiert damit 2022 sein 30-jähriges Jubiläum bei "RTL Aktuell". Beim Sender ist er ohnehin schon länger beschäftigt, 1985 begann er seine journalistische Laufbahn beim damaligen RTL plus.





Auch künftig wird der heute 61-jährige Kloeppel also wie gehabt im Wechsel mit Charlotte Maihoff und Maik Meuser die Zuschauer am Vorabend von RTL auf dem Laufenden halten. Zu seiner Vertragsverlängerung sagt er nun: "RTL ist seit über 30 Jahren meine journalistische Heimat. Ich freue mich daher sehr, die Erfolgsgeschichte von ‘RTL Aktuell’ auch in Zukunft gemeinsam mit Charlotte Maihoff und Maik Meuser sowie dem gesamten Team weiter mitzugestalten."

RTL-Geschäftsführer Jörg Graf: "Der Erfolg von ‘RTL Aktuell’ ist in einem hohen Maße mit Peter Kloeppel verbunden. Angesichts der nachrichtenintensiven Zeiten, ob in der Politik oder Gesellschaft, freut es mich außerordentlich, dass wir auch zukünftig auf die ganze Erfahrung und Souveränität dieses vielfach preisgekrönten Journalisten zurückgreifen können." Und Michael Wulf, Chefredakteur RTL TV, ergänzt: "Starke Gesichter und Marken sind wichtig für den Erfolg im TV. Daher sind wir glücklich, dass mit Peter Kloeppel einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Nachrichtenmoderatoren in Deutschland weiter bei ‘RTL Aktuell’ im Einsatz sein wird."

RTL-Geschäftsführer Jörg Graf

In diesem Jahr profitiert "RTL Aktuell" spürbar vom gestiegenen Informationsbedürfnis der Zuschauer im Zuge der Coronakrise. Auf durchschnittlich 3,21 Millionen Zuschauer kamen bislang alle im laufenden Jahr gezeigten Ausgaben der Nachrichtensendung - ohne zeitversetzte Nutzung. 2019 lag der Durchschnitt noch bei 2,85 Millionen. Und auch beim jungen Publikum läuft es aktuell mit rund 18,1 Prozent spürbar besser als in den Vorjahren.