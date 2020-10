am 05.10.2020 - 17:22 Uhr

RTL hat verraten, wann die VIP-Staffel von "Temptation Island" im linearen Programm zu sehen sein wird. Fest stand ja bereits, dass es bei TVNow ab dem 15. Oktober mit neuen Folgen losgehen wird (DWDL.de berichtete). Bei der Ausstrahlung im RTL-Programm setzt man auf ein prominentes Vorprogramm: "Das Sommerhaus der Stars". Die VIP-Version von "Temptation Island" wandert also auf den Sonntagabend.

Los geht’s bereits am 18. Oktober und damit nur wenige Tage nach der Premiere bei TVNow. Aufgrund der leicht unterschiedlichen Längen des "Sommerhauses", variiert auch die Startzeit von "Temptation Island VIP". In der ersten Woche geht es um 22:50 Uhr los, eine Woche später fünf Minuten früher.

Dass RTL den "Sommerhaus"-Schwung nutzen will, um "Temptation Island" anzuschieben, ist verständlich. Die letzte Staffel erreichte im Schnitt nur 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, damals waren die Folgen am späten Dienstagabend zu sehen. Staffel eins kam, damals ebenfalls sonntags, auf bessere 12,8 Prozent.

Durch den Einschub der neuen Staffel der Realityshow muss übrigens Oliver Pocher nach hinten weichen. Dessen Show "Gefährlich ehrlich" ist seit wenigen Wochen neben dem Donnerstagabend ja auch sonntags zu sehen. Durch den "Sommerhaus"-Anschub lief es dort bislang auch recht gut. Künftig geht die Sendung immer erst kurz vor Mitternacht los. Welche Auswirkungen das auf die Quoten haben wird, bleibt abzuwarten.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der neuen Staffel von "Temptation Island" um eine VIP-Version der Show, in der Paare ihre vermeintliche Liebe testen. Neben Willi und Jasmin Herren sowie Giulia Siegel und ihrem Freund Ludwig sind auch Calvin und Roxy dabei, sie sich bei "Temptation Island" kennengelernt haben. Dazu kommen Stephie Schmitz und Julian Evangelos, die durch "Love Island" zusammengekommen sind.