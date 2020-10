am 06.10.2020 - 10:57 Uhr

Zwei Wochen vor dem Start der dritten Staffel läuft die Merchandise-Maschinere zu "The Masked Singer" an. Das kultige "Monsterchen" aus der ersten Staffel ist neuerdings wieder als Plüschtier erhältlich, nachdem es im Frühjahr in kurzer Zeit ausverkauft war. Darüber hinaus können neuerdings auch "Fauli" und "Wuschel" erworben werden. Als exklusiver Handelspartner arbeitet Seven.One diesmal mit der Drogeriemarktketter Müller zusammen.

"Deutschland wird nicht nur in Kürze wieder im großen Rätsel-Fieber sein, sondern auch verliebt in unsere diesjährigen Plüsch-Figuren", zeigte sich Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Seven.One Ad.Factory und zuständig für die Unit Licensing, überzeugt. "Die Handelspartnerschaft mit Drogeriemarkt Müller freut uns außerordentlich und bestätigt unser Konzept der Fan-Welten, die wir rund um starke Marken wie 'The Masked Singer' auf allen Plattformen schaffen."

Tatsächlich gibt es inzwischen längst nicht nur die Plüschtiere zu kaufen, auch diverse "Don't talk to me"-Artikel wie Hoodies, Shirts und Turnbeutel werden rund um "The Masked Singer" vertrieben. Und - passend zum Thema der Show - gehören auch Mund-Nasen-Masken zum Sortiment.