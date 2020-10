In der Anfangspahse der Corona-Krise machte das ZDF kurzen Prozess und brachte in ungewöhnlicher hoher Geschwindigkeit neue Serien an den Start, die unter besonderen Umständen entstanden. Zu diesen Projekten gehörte auch "Liebe. Jetzt!", das demnächst sogar in die Verlängerung gehen wird. Wie der Sender mitteilte, laufen derzeit in Berlin und Brandenburg die Dreharbeiten für "Liebe. Jetzt! Christmas Edition".

Geplant sind sechs Kurzgeschichten, in denen es erneut um Liebe, Beziehungen und das Zusammenleben in der Corona-Zeit geht - diesmal steht allerdings die Weihnachtszeit im Fokus. Drei Geschichten aus der ersten Staffel werden weitererzählt, drei neue kommen hinzu. Unter anderem stehen Lea Zoë Voss, Leonard Scheicher, Maryam Zaree, Dela Dabulamanzi, Sebastian Fräsdorf, Steffen Münster, Heiner Hardt, Úna Lir, Kirsten Block, Timo Jacobs, Daniel Zillmann, David Brizzi und Christina Große für die Folgen vor der Kamera.

Produziert wird "Liebe. Jetzt! Christmas Edition" von Studio Zentral. Die Produzenten und Produzentin sind Lasse Scharpen, Lucas Schmidt und Darina Seng, die Drehbücher wurden von Maryam Zaree, Alexander Lindh, Lena Krumkamp, Claudius Beutler, Corinna Poetter, Luisa Hardenberg, Annette Lober und Anne M. Kessel geschrieben. Regie führen Maryam Zaree, Alexander Lindh, Christina Ebelt und Philipp Eichholtz.

Gedreht wird voraussichtlich noch bis Mitte Oktober - und schon Ende November sollen die neuen Folgen von "Liebe. Jetzt!" in der ZDF-Mediathek veröffentlicht werden. Die TV-Ausstrahlung ist für Anfang Dezember im Programm von ZDFneo geplant.