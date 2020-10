Schon vor einigen Wochen berichtete die "Bild am Sonntag", dass Amazon Prime Video eine hochkarätig besetzte Comedyshow mit Michael Bully Herbig plant (DWDL.de berichtete). Nun hat Amazon die Planungen bestätigt und den gesamten Cast verraten. Neben Herbig, Anke Engelke, Barbara Schöneberger und Carolin Kebekus, die schon damals feststanden, werden auch Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan in dem Format zu sehen sein.

Bei "LOL: Last One Laughing" handelt es sich um eine deutsche Adaption des internationalen Prime-Video-Formats. In Japan, Mexiko und Australien sind bereits länderspezifische Adaptionen on Air gegangen, eine spanische Produktion befindet sich im Dreh. Die deutsche Ausgabe soll im Frühjahr 2021 weltweit verfügbar gemacht werden, einen genauen Starttermin hat Amazon allerdings noch nicht verraten.

Michael Bully Herbig fungiert in den sechs Ausgaben von "LOL: Last One Laughing" als Gastgeber. Unter seinen wachsamen Augen treten die anderen Comedians gegeneinander an, um nicht zu lachen. Denn wer lacht, fliegt aus der Show. Zwar versuchen Schöneberger, Kebekus & Co., ihre Kollegen zum Lachen bringen, sie selbst dürfen aber keine Miene verziehen. Die Person, die als letztes lacht, erhält ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Produziert wird die deutsche Version von "LOL: Last One Laughing" von Constantin Entertainment. Produzent ist Otto Steiner, Regisseur Ladislaus Kiraly. "Denken Sie nur mal an die Schule. Jeder weiß doch, wie es ist, wenn man nicht lachen darf. Es wird einfach immer schlimmer! Und so ging es den Kollegen in dieser Show und zwar sechs Stunden lang am Stück", sagt Michael Bully Herbig. "Ich hab´ mir vor Lachen fast in die Hosen gemacht!"

"LOL: Last One Laughing war bereits ein Hit bei Prime Video in Japan, Mexiko und zuletzt Australien", sagt Philip Pratt, Head of German Originals, Amazon Studios. "Ich freue mich besonders, dass wir für unsere deutsche Version nicht nur zehn der beliebtesten Comedy-Stars des Landes gewinnen, sondern mit Michael Bully Herbig als Gastgeber quasi die Kirsche auf die wunderbare Comedy-Torte setzen können."