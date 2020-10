Seit fast 15 Jahren leitet Joachim Schütz die OWM - doch seine Zeit bei der Organisation neigt sich dem Ende. Wie der Werber nun nämlich angekündigt hat, wird er sich im nächsten Jahr in den Ruhestand verabschieden. Ende März 2021 soll es soweit sein. Aufgabe von Schütz und der OWM ist die Vertretung der Interessen der Werbung treibenden Unternehmen in allen relevanten Themen der Marketingkommunikation. Als so ein Vertreter vieler Unternehmen ist die OWM auch immer ein bisschen der Counterpart zu den Vermarktern der Medienhäuser.

In den vergangenen Jahren trat die OWM spürbar selbstbewusster auf und kommunizierte meist im Vorfeld der Screenforce Days einen umfangreichen Forderungskatalog an die nationalen TV-Vermarkter. Schütz habe viele für Werbungtreibende wichtige Themen "höchst erfolgreich" vorangetrieben, so die OWM. Schütz sitzt seit 2007 auch im Executive Board der World Federation of Advertisers (WFA).

Uwe Storch, Vorsitzender der OWM, sagt zu Schütz’ nahendem Abschied: "Wir bedauern die Entscheidung von Joachim sehr, haben aber gleichzeitig auch vollstes Verständnis für seinen Wunsch nach mehr Zeit für private Aktivitäten. Für seine hervorragende Arbeit und Leistung als Geschäftsführer der OWM danke ich Joachim persönlich sowie im Namen des Vorstandes der OWM an dieser Stelle bereits heute ganz herzlich."

Schütz selbst sagt: "Mein Dank gilt allen Mitgliedsunternehmen für ihre aktive Mitwirkung im Verband, aber insbesondere auch meinen Mitarbeitern in der Geschäftsstelle sowie dem ehrenamtlichen Vorstand für sein großes Engagement. Nur durch das gemeinsame Zusammenwirken war der Erfolg der letzten 15 Jahre möglich. Nun freue ich mich auf die zukünftige neue Lebensphase und eine wundervolle Zeit mit meiner Familie." Einen Nachfolger für den scheidenden Geschäftsführer gibt es derweil noch nicht.