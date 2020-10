am 09.10.2020 - 11:40 Uhr

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren wird RTLzwei auch diesmal wieder an Halloween auf "X- Factor" setzen. Wie der Privatsender jetzt angekündigt hat, werden am Samstag, den 31. Oktober um 20:15 Uhr zwei neue Folgen von "X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück" den Weg ins Programm finden.

Der Schauspieler und Moderator Detlef Bothe stellt darin in jeder Folge vier Geschichten mit paranormalen Ereignissen vor, die zum Teil erfunden sind, zum Teil jedoch auf wahren Begebenheiten beruhen. Im Anschluss zu jeder Geschichte gibt es eine mögliche logische Auflösung hinter den einzelnen Vorfällen. Produziert wird die Neuauflage der Kult-Reihe von Good Times.

Im vergangenen Jahr fielen die Quoten von "X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück" eher durchwachsen aus - die Marktanteile lagen bei weniger als sechs Prozent in der Zielgruppe. Erfolgreicher war der Sender dagegen ein Jahr zuvor mit seiner Sonderprogrammierung. Damals zeigte RTLzwei das Format jedoch noch am Vorabend, wo der Marktanteil auf fast neun Prozent anzog. Mit alten Folgen waren zuvor sogar zeitweise zweistellige Werte drin.

Doch RTLzwei setzt Ende Oktober nicht nur auf vermeintlich Übernatürliches: So hat der Sender jetzt drei neue Folgen der Reportage-Reihe "Armes Deutschland - Deine Kinder" angekündigt, die ab dem 26. Oktober jeweils montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden, ebenfalls produziert von Good Times. Das Format begleitet Kinder jenseits der Armutsgrenze und zeigt ihren Alltag.