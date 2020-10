"Pretty in Plüsch" hat das Zeug dazu, zu den kuriosesten Show-Neustarts der Saison zu werden. Ab dem 27. November will Sat.1 vier Wochen lang freitags um 20:15 Uhr im wahrsten Sinne des Wortes die Puppen tanzen lassen - und nun steht auch die Moderatorin fest: Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, wird Michelle Hunziker durch die neue, von Endemol Shine Germany produzierte Live-Show führen.

"Ich habe große Lust dazu", sagte Hunziker dem Blatt. "Nachdem ich zuletzt sehr viel in Italien gemacht habe, freue ich mich über die neuen Shows in Deutschland und bin sehr gespannt, was wir da alles zu sehen und zu hören bekommen." Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger verspricht "eine der verrücktesten Shows, die wir je in Sat.1 gemacht haben: neu, spektakulär, bunt, witzig, einzigartig".

In der Sendung treten "einzigartige und eigenwillige Puppencharaktere" gemeinsam mit Promis in Duetten auf, die wiederum von einer dreiköpfigen Jury bewertet werden. Zwei der der Juryplätze sind bereits vergeben. Mit dabei ist Hans Sigl - bekannt hierzulande vor allem als "Bergdoktor". Neben ihm wird Sarah Lombardi Platz nehmen.

Dass Michelle Hunziker als Moderatorin von "Pretty in Plüsch" gewonnen werden konnte, kommt durchaus überraschend. Zuletzt stand die 43-Jährige für die neue RTL-Show "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" vor der Kamera - als Teil des Rateteams. Aber auch für Sat.1 war sie in der Vergangenheit bereits tätig, unter anderem in den Castingshows "Superkids" und "It's Showtime".