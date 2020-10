ProSieben hat anlässlich des Todes von Schauspielerin Conchata Ferrell eine Sonderprogrammierung am Donnerstag, den 15. Oktober, angekündigt. Ab 12:10 Uhr wird man insgesamt elf Folgen von "Two and a Half Men" zeigen, in denen die von Ferrell verkörperte Haushälterin Berta eine wichtige Rolle spielt. Um 17 Uhr geht es dann regulär mit "taff" weiter.





Conchata Ferrell ist am vergangenen Montag in den USA im Alter von 77 Jahren verstorben, nachdem sie bereits seit Ende des vergangenen Jahres gesundheitliche Probleme hatte. Im Verlaufe ihrer Karriere spielte die Schauspielerin in vielen Filmen und Serien mit. 1992 wurde sie für ihre Rolle in der Fernsehserie "L.A. Law" für einen Emmy nominiert. Weltweit bekannt und populär wurde sie dann durch "Two and a Half Men", wo sie zwischen 2003 und 2015 die trockenhumorige Haushälterin Berta verkörperte - auch für diese Rolle erhielt sie Emmy-Nominierungen.

Folgende "Two and a Half Men"-Folgen wird ProSieben am Donnerstag zeigen:

12:10 Uhr: "Ich brauche Berta" (Staffel 1, Folge 4)

12:35 Uhr: "Ich bin eine Aztekenpriesterin" (Staffel 2, Folge 7)

13:00 Uhr: "Lass dir die Zitrone schmecken" (Staffel 2, Folge 17)

13:25 Uhr: "Meine Nichte sitzt im Knast" (Staffel 3, Folge 19)

13:55 Uhr: "Wie Haare an feuchter Seife" (Staffel 4, Folge 7)

14:20 Uhr: "Leck nicht an deiner Haarbürste" (Staffel 4, Folge 10)

14:55 Uhr: "Alan ist anders" (Staffel 4, Folge 12)

15:10 Uhr: "Superman und Dornröschen" (Staffel 4, Folge 13)

15:40 Uhr: "Man fängt nie mit Blähungen an" (Staffel 4, Folge 14)

16:05 Uhr: "Die Standuhr" (Staffel 7, Folge 21)

16:30 Uhr: "Schöne Stunde in Zentralafrika" (Staffel 8, Folge 9)