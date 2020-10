am 15.10.2020 - 10:03 Uhr

Fünf Jahre nach dem Ende im Ersten überraschte TVNow in diesem Jahr mit der Ankündigung, den Soap-Klassiker "Verbotene Liebe" neu auflegen zu wollen. Jetzt hat der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland einen Starttermin für das als Weekly angelegte Serien-Projekt bekanntgegeben: Die erste Folge von "Verbotene Liebe - Next Generation" gibt es demnach am 23. November zu sehen.

TVNow verspricht "raffinierte Intrigen, dunkle Geheimnisse und leidenschaftliche Liebesgeschichten" - und setzt auf einen prominent besetzten Cast, darunter Heinz Hoenig, Stephanie Japp, Frederik Götz, Sina Zadra, Lennart Betzgen, Jo Weil, Livia Matthes und Wolfram Grandezka. Geplant sind zunächst zehn Episoden, die von UFA Serial Drama produziert werden. Produzent ist Simon Müller-Elmau, Headautorin ist Cecilia Malmström, Producerin ist Claudia Danne.

Ankerpunkt der Geschichte ist das Ehepaar Robert und Eva Verhoven (Heinz Hoenig und Stephanie Japp), das zusammen mit den drei Kindern Alexander, Livia und Paul (Frederik Götz, Livia Matthes, Lennart Betzgen) auf Schloss Königsbrunn wohnt. Zusammen mit Clarissa von Anstetten (Isa Jank) feiern sie mit ihrem Mode-Imperium Erfolge, auch wenn der fashionbegeisterte Nachwuchs modemäßig andere Wege als sein Vater einschlagen will.

Die Lahnstein-Holding ist zerschlagen, Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka) sitzt im Gefängnis und von Tanja von Lahnstein (Miriam Lahnstein) fehlt jede Spur. Kurz vor der rauschenden Jubiläumsparty der Verhovens öffnen sich für Ansgar die Tore in die Freiheit. Er will sowohl seine Macht als auch das Familienschloss zurück. Zur gleichen Zeit begegnen sich Alexander und die Modemanagement-Studentin Josefin Reinhard (Sina Zadra) - was freilich weitere Probleme nach sich ziehen wird.