Mit "Para - Wir sind King" entsteht in Berlin derzeit die eine neue Dramaserie, die W&B Television für den Pay-TV-Sender TNT Serie produziert. Geplant sind sechs einstündige Episoden, in denen vier Freundinnen in Berlin Wedding auf der Suche nach dem Glück begleitet werden. In den Hauptrollen stehen Jeanne Goursaud ("15:17 to Paris"), Jobel Mokonzi ("Druck")(, Soma Pydall ("Beat") und Roxana Samadi ("Dr. Illegal") vor der Kamera. Weitere Rollen übernehmen unter anderen Walid Al-Atiyat, Eidin Jalali, Dela Dabulamanzi, David Schütter, Anna Platen, Florian Renner und Heiner Hardt.

Und darum geht es: Jazz, Fanta, Hajra und Rasaq sind auf den Straßen des rauen Berliner Wedding groß geworden. An der Schwelle zum Erwachsenwerden blicken sie in eine ungewisse Zukunft. Nur eines ist sicher: sie haben große Träume. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben. Hin- und hergerissen zwischen Vernunft und der Lust auf mehr Spaß und mehr Perspektive, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.

Für das Konzept der Serie zeichnen Hanno Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf verantwortlich. Die Bücher stammen von Hanno Hackfort, Luisa Hardenberg und Katharina Sophie Brauer. Özgür Yıldırım übernimmt die Regie. Executive Producer sind Quirin Berg, Max Wiedemann und Sven Miehe sowie für TNT Serie Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat. "Wir wollen mit 'Para' relevante Themen aufgreifen und diese authentisch erzählen", sagte Greifender schon im Sommer im Gespräch mit DWDL.de.

Die Ausstrahlung von "Para - Wir sind King" soll nach Angaben von TNT Serie im zweiten Quartal 2021 erfolgen. Ein genauer Sendetermin steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Es ist übrigens nicht das einzige Serienprojekt des Pay-TV-Senders: Mit "Almost Fly" befindet sich auch noch eine Coming-of-Age-Serie in Vorbereitung - ebenfalls produziert von den Machern von "4 Blocks".