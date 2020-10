Der BR-Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, den 22. Oktober, der Fortführung von "Dahoam is Dahoam" zugestimmt. Das muss in regelmäßigen Abständen passieren, zuletzt stimmte der Rundfunkrat der Verlängerung Anfang 2018 zu. Durch die nun erfolgte Freigabe entstehen insgesamt 420 neue Folgen der Serie, die nun schon seit 2007 im BR Fernsehen zu sehen ist und dort regelmäßig für sehr gute Quoten sorgt. Produktionsfirma ist Constantin Television.

Im dritten Quartal 2020 verfolgten nach Angaben des BR durchschnittlich 475.000 Zuschauer in Bayern die Geschichten aus dem fiktiven Fernsehdorf Lansing, der Marktanteil lag bei 14,8 Prozent. Bundesweit schalten pro Folge bis zu eine Million Zuschauer ein. Das BR Fernsehen ist nach wie vor das einzige Dritte Programm, das seinen Zuschauern eine eigene tägliche Vorabendserie bietet. Der BR freut sich außerdem über gute Abrufzahlen im Digitalen: Zwischen Januar und September zählte "Dahoam is Dahoam" in der BR-Mediathek mehr als 21 Millionen Abrufe.

Reinhard Scolik, Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks, sagt anlässlich der Fortsetzung: "'Dahoam is Dahoam' ist für viele Menschen in Bayern unverzichtbar: Für die einen gehört die Live-Ausstrahlung im BR Fernsehen zum Ritual, andere schauen 'DiD' schon vorab oder wann sie wollen in der BR Mediathek oder werden in Social Media mit dem Neuesten aus Lansing versorgt. Was alle Fans verbindet, ist die Freude an den lebensnahen Geschichten, die in 'Dahoam is Dahoam' erzählt werden. Ich freue mich mit den vielen 'DiD'-Fans in Bayern und ganz Deutschland schon jetzt auf die neuen Folgen." Inzwischen hat der BR schon mehr als 2.500 Folgen ausgestrahlt, die 3.000er Marke wird man durch die jetzt erfolgte Verlängerung auch noch knacken.