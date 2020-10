ServusTV wird noch im Oktober seinen ersten eigenproduzierten Spielfilm ausstrahlen. "Letzter Kirtag" heißt der Krimi, den man am 31. Oktober zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zeigt. Der Krimi ist die Verfilmung von Teil eins der "Altaussee-Reihe" von Herbert Dutzler - und eine Fortsetzung ist bereits in Arbeit. Die Dreharbeiten zum zweiten Teil mit dem Titel "Letzter Gipfel" haben bereits begonnen, dieser soll dann 2021 ausgestrahlt werden.

In der Hauptrolle des Kommissars Gasperlmeier wird Cornelius Obonya zu sehen sein. Und darum geht’s genau: Ausgerechnet im Festzelt des Altausseer Kirtags findet der einfache Dorfpolizist, Franz Gasperlmaier (Cornelius Obonya), einen Toten in Tracht. Damit ist nicht nur der allseits beliebte Kirtag in Gefahr. Dem erstochenen Gast, ein wohlhabender Wiener Anwalt, folgen noch weitere Opfer. So etwas haben Gasperlmaier und sein gemütlicher Postenkommandant, Friedrich Kahlß (Gerhard Ernst), noch nicht erlebt. Zur Unterstützung kommt die taffe Kommissarin, Frau Doktor Renate Kohlross (Lisa Lena Tritscher) vom Bezirkspolizeikommando, deren strikte Arbeitsweise mit den Gepflogenheiten der Altausseer Dorfpolizei so gar nicht zusammenpassen.

Als Regisseur und Produzent verantwortlich für den Film zeichnet Julian Pölsler. Als Produktionsfirmen stehen die Film AG Produktions GmbH und die Juwel Film Production GmbH hinter dem Projekt. "Wir sind immer auf der Suche nach spannenden Themen aus dem Alpenraum und freuen uns, mit ‘Letzter Kirtag’ einen ServusTV-eigenen Film auf höchstem Produktionsniveau und mit regionalem Bezug zeigen zu können", sagt Frank Holderied, Leiter Programmplanung und Lizenzeinkauf bei ServusTV. "Hochwertige Eigenproduktionen sind ein fester Bestandteil unserer Senderstrategie und ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Privatsendern."

Bereits bekannt war, dass im November die dritte Staffel von "Meiberger - Im Kopf des Täters" startet. Die Serie war 2018 die erste eigenproduzierte Krimi-Serie, die der Sender ausstrahlte. Die Hauptrolle in "Meiberger" übernimmt Fritz Karl ("Falk").