am 22.10.2020 - 17:54 Uhr

Der BR bekommt erstmals in seiner Geschichte eine Frau an der Spitze: Katja Wildermuth hat sich am Donnerstag bei der Wahl vor dem Rundfunkrat gegen ihre beiden Mitbewerber, Christian Vogg vom SRF und Albrecht Frenzel vom BR, durchgesetzt. Sie erhielt 38 von 48 Stimmen und wird daher ab dem 1. Februar 2021 neue Intendantin des BR. Als solche folgt sie auf Ulrich Wilhelm, der sich nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Mit Katja Wildermuth hat sich der BR-Rundfunkrat für eine externe Lösung entschieden, die die ARD dennoch gut kennt. Wildermuth ist erst seit dem 1. April des vergangenen Jahres Programmdirektorin des MDR im Funkhaus Halle. Bereits 1994 fing sie beim Sender an und arbeitete dort als investigative Journalistin und Autorin auch für Magazinsendungen im Ersten. 2004 übernahm sie die Leitung der Redaktion Geschichte und Gesellschaft und wurde Stellvertreterin der Leiterin des Programmbereichs Kultur und Wissenschaft. Ende 2016 wechselte sie zum NDR, wo sie Kulturchefin wurde, 2019 kehrte sie dann zum MDR zurück. Nun der Wechsel an die BR-Spitze.

Der BR ist damit die vierte von insgesamt neun ARD-Rundfunkanstalten, die von einer Frau geleitet wird. Auch der MDR (Karola Wille), der RBB (Patricia Schlesinger) und Radio Bremen (Yvette Gerner) haben eine Frau an ihrer Spitze. Schon im Vorfeld der BR-Wahl gab es Forderungen, dass endlich eine Frau an die Spitze des Senders müsse. Das BR-Frauennetzwerk etwa äußerte sich in dieser Sache ziemlich eindeutig (DWDL.de berichtete).