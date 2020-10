am 23.10.2020 - 13:28 Uhr

Erst vor einigen Tagen hat Dieter Thoma angekündigt, nach 13 Jahren künftig nicht mehr Skisprung-Experte der ARD sein zu wollen. Der langjährige TV-Experte erklärte, es sei an der Zeit, neue Wege zu gehen. Bei der ARD musste man daher das Loch stopfen, das Thoma hinterlassen wird. Und nun hat man einen Nachfolger gefunden: Sven Hannawald stößt zum Wintersport-Team des Ersten hinzu und neuer Experte bei den Skisprung-Übertragungen.

Für Hannawald ist es damit auch ein Senderwechsel, seit 2016 stand er in den Diensten von Eurosport. Vor zwei Jahren verlängerte er beim Sender von Discovery seinen Vertrag eigentlich bis 2022 - nun aber der Wechsel. Seinen ersten Auftritt als ARD-Experte hat Hannawald bereits im November. Gemeinsam mit Moderator Matthias Opdenhövel wird er künftig die Skisprung-Übertragungen im Ersten analysieren. Der 45-Jährige gilt als einer der besten deutschen Skispringer: Der zweimalige Skiflug-Weltmeister und Olympiasieger von 2002 war der erste Sportler überhaupt, der mit Siegen in allen vier Springen die Vierschanzentournee gewinnen konnte.

"Nach den vier erfolgreichen Jahren mit Eurosport freue ich mich nun sehr auf die neuen Aufgaben im Skisprung-Team der ARD", sagt Hannawald in einer ersten Stellungnahme. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky ergänzt: "Sven Hannawald ist einer der erfolgreichsten deutschen Skispringer, und wir freuen uns sehr, dass er seine Expertise nun im Ersten einbringen wird. So wird es uns weiterhin möglich sein, mit einem hervorragenden Experten an der Seite von Matthias Opdenhövel unsere Skisprung-Übertragungen zu präsentieren. Mein Dank gilt deshalb natürlich vor allem Sven Hannawald für seine Zusage und Flexibilität, aber insbesondere auch den Kollegen von Eurosport, die diesen Wechsel ermöglicht haben."

Ganz unbekannt dürfte Hannawald die Arbeit in der ARD übrigens nicht sein. Bereits in der Wintersportsaison 2005/2006 war er für die ARD im Einsatz, damals als "Junior-Partner" an der Seite von ARD-Experte Reinhard Heß.