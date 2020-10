ProSieben hat einen Ausstrahlungstermin für sein neues Show-Format mit Jeannine Michaelsen gefunden: Ab dem 1. Dezember zeigt der Sender jeweils dienstags um 20:15 Uhr "Die Show mit dem Sortieren". Geplant sind zunächst vier Folgen, die von Redseven Entertainment produziert werden. Die Eigenentwicklung löst damit "The Masked Singer" ab, dessen dritte Staffel eine Woche zuvor endet.

In der Quizshow, die bereits vor einigen Wochen produziert wurde, treten zwei prominente Rateteams an und müssen originelle Fakten oder skurrile Umfrageergebnisse Schritt für Schritt in die richtige Reihenfolge bringen. Als Beispiele nennt ProSieben: "Welche Emojis sind auf Twitter am beliebtesten?" oder "Mit welcher berühmten Persönlichkeit würde man gerne eine Nacht im Aufzug stecken bleiben?". Insgesamt werden acht Runden und ein Finale gespielt. Wer bis dahin die meisten Punkte sammelt, entscheidet die Show für sich.

Als prominente Sortierer treten im Laufe der ersten Staffel folgende Gäste an: Verona Pooth, Olivia Jones, Sarah Lombardi, Collien Ulmen-Fernandes, Wayne Carpendale, Bülent Ceylan, Mario Basler, Ruth Moschner, Simon Pearce, Ariane Alter, Jasmin Schwiers, Jan van Weyde, Axel Stein, Panagiota Petridou, Özcan Cosar und Pierre M. Krause.

"Die Show mit dem Sortieren" ist nicht das einzige neue Show-Format, das ProSieben im Dezember an den Start bringen wird. Gerade erst hat der Sender mit "Teddy gönnt dir!" eine Spielshow mit Teddy Teclebrhan angekündigt (DWDL.de berichtete). Zu sehen gibt es das Format am Donnerstag, den 3. und 10. Dezember um 20:15 Uhr.