Bei Nitro will man den Samstagnachmittag offenbar als Platz für seine neue Wissensformate etablieren. Schon an diesem Wochenende gehen dort erstmals die "Nitronauten" an den Start. Nach Ende der vierteiligen Staffel übernimmt ab dem 28. November den Sendeplatz samstags um 13:40 Uhr dann das ebenfalls neue Format "Quantum - So tickt die Welt", die "Durchblick statt Halbwissen" vermitteln will. Schon vor dem Start auf dem eigentlichen Sendeplatz zeigt Nitro die Premiere der ersten Folge ausnahmsweise am Donnerstag zuvor um Mitternacht.

Moderiert wird das von Spiegel TV produzierte Format von Julia Fischer und Nils Bomhoff, die für die wissenschaftlich fundierten Experimente in Hamburg in ihr eigenes "Quantum"-Labor ziehen. Dort werde gecheckt und getestet, bis es eine Antwort auf die jeweilige Frage gebe, die aus allen möglichen Themenbereichen kommen könne - ob Forschung & Technologie, Geschichte, Jobwelten, Luft- und Raumfahrt, Made in Germany, Medizin und Gesundheit, Modernes Leben, Natur und Umwelt oder Sport und Outdoor. Unter anderem geht's um Fracking, Infraschall bei Windkraftanlagen oder auch gewöhnungsbedürftige deutsche Spezialitäten wie Töttches und Kutteln. Die erste Staffel umfasst acht Folgen. Alex Mueller verantwortet die Sendung als Leiter Eigenproduktionen unter der Bereichsleitung Multichannel von Oliver Schablitzki.