am 29.10.2020 - 11:17 Uhr

Von diese Donnerstag an sind die ersten zehn Folgen einer neuen Jugendserie bei TVNow zuu sehen: "GangstarZ", so der Titel, wurde von Filmpool Entertainment produziert und handelt von der 16-jährigen Samira, die von einem Leben als erfolgreiche Musikerin träumt - fernab der trostlosen Platte. Ihren Vater hat sie nie kennengelernt, ihre Mutter ist Alkoholikerin und ihr Bruder kurz davor, im Heim zu landen.

Während Samira zu Hause ständig vor neuen Problemen steht, findet sie Halt in ihrer Musik und ihrer Clique, darunter vor allem bei Rico, ihrem seelenverwandten Beat-Produzenten aus dem Block. Dann trifft sie plötzlich auf den smarten, luxusverwöhnten Nick, der ihr Kontakte in die Musikszene vermittelt. Samira entwickelt für beide Jungs Gefühle und muss herausfinden, wer auf ihrem Weg zum Star der Richtige an ihrer Seite ist.

Erzählt wird die "GangstarZ"-Geschichte innerhalb von 20 Folgen, die zweite Hälfte der Staffel veröffentlicht der RTL-Streamingdienst am kommenden Donnerstag auf einen Schlag. Produzent ist Vittorio Valente. Executive Producer ist Matthias Kröger, Senior Writer Producer ist Susanne Diekwisch und Producer ist Britta Theves.

Samira wird in der Jugendserie von der 20-jährigen Kaouthar Boulfazat verkörpert, die eigentlich plante, von diesem Oktober an Kunst und Englisch auf Lehramt in Köln zu studieren. Darüber hinaus standen für "GangstarZ" unter anderem Ege Marto, Justin Schmidt, Mohamed Karoui und Dana Michelle Bloch vor der Kamera.