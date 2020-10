Seit einem halben Jahr ist Oliver Pocher nun schon mit seiner Late-Night-Show bei RTL auf Sendung - und zumindest bis zum Jahresende wird sich daran auch nichts ändern. Wie der Kölner Privatsender auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte, wurde jetzt "Pocher - Gefährlich ehrlich" abermals verlängert.

Die Rede ist von sechs weiteren Folgen der Sendung, die ab der kommenden Woche am späten Donnerstagabend um 23:15 Uhr ausgestrahlt werden sollen. Ursprünglich war für nächsten Donnerstag lediglich eine "Cobra 11"-Wiederholung geplant. Mit dem "Sommerhaus"-Finale endet zugleich am kommenden Wochenende die zusätzliche Ausstrahlung der Late-Night am Sonntagabend, sodass sich Pocher vorerst weiterhin donnerstags im schwierigen Umfeld von Serien-Wiederholungen behaupten muss.

Aus Quotensicht hat das bislang eher mäßig geklappt: Die Marktanteile von "Pocher - Gefährlich ehrlich" bewegen sich auf dem regulären Sendeplatz meist im einstelligen Bereich, allerdings profitierte die Show in der Regel von einer nachträglichen Aufwertung durch eine erhöhte zeitversetzte Nutzung - ganz offensichtlich gibt es also einige Pocher-Fans, die die Sendung on demand anschauen.

Bessere Quoten gab's für die Show hingegen zuletzt am späten Sonntagabend nach der Reality-Schiene mit dem "Sommerhaus der Stars" und "Temptation Island V.I.P.". So verzeichnete die Late-Night am vergangenen Wochenende fast 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und damit den besten Wert seit dem Auftakt im Mai.