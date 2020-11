Das hat sich Sat.1 anders vorgestellt: Eigentlich sollte die neue Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" in dieser Woche zum Einstand in der Primetime mit einer Live-Hochzeit zweier Unbekannter starten. Doch angesichts der steigenden Corona-Zahlen, mt denen seit dieser Wochen verschärfte Schutzmaßnahmen einhergehen, hat sich der Sender jetzt dagegen entschieden. Diese Entscheidung hat Sat.1 am Montag bekanntgegeben.

"Eine Hochzeit sollte der schönste Tag im Leben sein, den man unbeschwert und voller Freude mit Familie und Freunden feiert. Das ist momentan leider nicht möglich", begründete Sat.1-Senderchef Kaspar Pflüger die Entscheidung. "Aber verschoben ist nicht aufgehoben: Wir geben den beiden Singles, die am Mittwoch live heiraten wollten, natürlich trotzdem die Chance, sich sobald wie möglich das Ja-Wort zu geben."

Die neue Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" soll dennoch am Mittwoch wie geplant um 20:15 Uhr an den Start gehen. Darin planen zwölf sich bis dato gegenseitig unbekannte Singles, den Bund der Ehe miteinander einzugehen. Die Dreharbeiten der Hochzeiten fanden bereits im Sommer statt - "unter strikter Einhaltung aller zu diesem Zeitpunkt gültigen Sicherheits- und Hygieneauflagen in Verbindung mit Covid-19 statt", wie der Sender am Montag betonte.

Produziert wird "Hochzeit auf den ersten Blick" von Redseven Entertainment. In der Vergangenheit war das Format für Sat.1 stets ein voller Erfolg - im vorigen Jahr lag der durchschnittliche Marktanteil bei mehr als 13 Prozent in der Zielgruppe. Damals war die Sendung jedoch noch im Vorabendprogramm zu sehen.