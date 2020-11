"Angesichts der derzeitigen Krise sieht Arte als europäischer Kulturkanal es mehr denn je als seine Mission an, KünstlerInnen und Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und VeranstalterInnen wo immer es geht zu unterstützen", erklärte Wolfgang Bergmann, Geschäftsführer von Arte Deutschland und Arte Koordinator des ZDF am Montag an. Mit der Aktion #WirBleibenOffen soll Arte Concert, das genreübergreifende digitale Musikangebot von Arte, in Partnerschaft mit betroffenen Institutionen, Theatern, Orchestern und weiteren Kulturschaffenden ein qualitativ hochwertiges Veranstaltungsprogramm geschaffen werden, das neben Livestreams und Streaming-Rendezvous etwa auch die Entwicklung neuer Formate und die Ausrichtung von Events umfassen soll.

Fortgeführt wird das Format "Hope@Home", das nun unter dem neuen Leitgedanken "Next Generation" läuft, zudem wird die europäische DJ-Set-Reihe "UnitedWeStream" wieder aufgenommen. Vorgestellt wurde am Montag überdies die neue Saison von "Arte Opera". Schon seit 2018 bietet Arte in Partnerschaft mit 21 führenden europäischen Opernhäusern und Festivals eine eigens kuratierte digitale Opernspielzeit an, die monatlich herausragende Produktionen frei verfügbar macht. Geplant ist für November nun die Live-Übertragung von Jean-Philippe Rameaus Oper "Hippolyte et Aricie" aus der Pariser Opéra Comique, im November warten zudem noch zwei Ballett-Aufführungen: die Premiere von "Mahler/Live", der Antrittsarbeit des neuen Direktors und Chefchoreographen des Wiener Staatsballetts, Martin Schläpfer, sowie Pär Isbergs Choreographie von "Pippi Longstocking" aus der Finnischen Nationaloper vom März diesen Jahres, die ARTE Opera anlässlich des 75. Jubiläums des legendären Kinderbuchs von Astrid Lindgren erneut online zur Verfügung stellt.

In der Adventszeit erwartet die ZuschauerInnen darüber hinaus Andreas Homokis Inszenierung von Verdis "Simon Boccanegra" aus dem Opernhaus Zürich (6. Dezember) sowie Calixto Bieitos hochkarätig besetzte Inszenierung von Wagners "Lohengrin" aus der Staatsoper Unter den Linden Berlin mit Sonya Yoncheva, René Pape und Roberto Alagna in den Hauptrollen (13. Dezember). Für das Frühjahr 2021 ist des Weiteren die Übertragung von Bedrich Smetanas "Dalibor" aus der Prager Staatsoper vorgesehen.