Der Pay-TV-Sender 13th Street hat sich die dänische Crime-Serie Forhøret gesichert, die übersetzt so viel heißt wie: "Das Verhör". Ausgestrahlt wird die Produktion unter dem Titel "Verdacht / Mord" am Sonntag, den 17. und 24. Januar um 21:00 Uhr als deutsche TV-Premiere. An beiden Abenden laufen jeweils vier Folgen am Stück - wahlweise auf deutsch und in dänischer Original-Option.

Die Serie handelt vom Ermittler Bjørn (Ulrich Thomsen), der nach einem schweren Schicksalsschlag in einen wahren Alptraum. In acht Episoden und über einen Zeitraum von 24 Stunden versucht er das Geheimnis um seine verstorbene Tochter zu lüften. Dabei deckt er Abgründe auf, die ihn an seinem eigenen Verstand zweifeln lassen. Nach und nach muss er sich fragen: Welchen Anteil hatte er selbst am Tod seiner Tochter?

Die Hauptrolle in der achtteiligen Crime-Serie spielt Ulrich Thomsen ("Das Fest", "The New Pope"). In weiteren Rollen sind Lars Mikkelsen ("Sherlock", "House of Cards"), Trine Dyrholm ("In einer besseren Welt"), Nikolai Lie Kaas ("Britannia"), David Dencik ("Verblendung", "Dame, König, As, Spion") Clara Rosager ("The Rain", "Verachtung") und Lars Ranthe ("Die Jagd", "Adams Äpfel") zu sehen.

Regisseur und Autor ist Christoffer Boe, der im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Cannes die Goldene Kamera für sein Erstlingswerk "Reconstruction" gewann. Als Produzenten zeichnen Jonas Allen und Peter Bose für Miso Film ("The Rain", "Wallander") verantwortlich. Aktuell wird eine zweite Staffel von "Verdacht / Mord" produziert, die 13th Street ebenfalls im nächsten Jahr ausstrahlen will.