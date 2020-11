Aus einer Content Road Show wurde Corona-bedingt eine Content Remote Show im Netz, aber mit Streaming kennt man sich ja aus: Am Dienstagmittag gab Netflix einen von Patrice Bouedibela moderierten Ausblick auf kommende Programme aus Deutschland. Die zuständigen Netflix-Manager Steffi Ackermann (Serien), Sasha Bühler (internationale deutschsprachige Filme), Jennifer Mival (nicht-fiktionale Inhalte) und Kai Finke (deutschsprachige Filme, Lizenzen und Ko-Produktionen) sprachen über die Projekte der kommenden Monaten.

Im Seriellen bestätigte Steffi Ackermann eine zweite Staffel für die am 23. Oktober gestartete Action-Serie „Barbaren“ aus dem Hause Gaumont, präsentierte einen First Look auf die schon vor zwei Jahren angekündigte Serie „Tribes of Europa“, die im kommenden Jahr startet und kündigte mit „Terra Vision“ und „Kitz“ auch noch zwei bislang nicht bekannte, deutschsprachige Miniserien an, die in Produktion sind. In „Terra Vision“, produziert von Kundschafter Film, erzählen Autor Oliver Ziegenbalg und Regisseur Robert Thalheim in vier Episoden von zwei deutschen Computerpionieren und dem Multi-Millionen-Dollar-Prozess um ihre Forderung nach Anerkennung als die wahren Erfinder des Google Earth-Algorithmus. Ein Kampf um Gerechtigkeit in Zeiten des rasanten Aufstiegs des Internets und dem Entstehen der heute mächtigsten Tech-Giganten. Zum Cast gehören Mark Waschke, Mišel Maticević, Lavinia Wilson, Leonard Scheicher und Marius Ahrendt. Starten soll die Serie voraussichtlich im Sommer 2021.

