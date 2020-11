Ende des Jahres geht ein echter Dauerbrenner des deutschen Fernsehens zu Ende: Nach 42 Jahren wird sich die "SOKO München" von ihren Fans verabschieden - und zwar zur besten Sendezeit. Wie jetzt bekannt wurde, wird das ZDF die letzte Folge am Dienstag, den 29. Dezember um 20:15 Uhr ausstrahlen. Die Abschiedsfolge kommt in Spielfilmlänge daher und trägt den Titel "Countdown".

Das SOKO-Team bestehend aus Gerd Silberbauer, Joscha Kiefer, Christofer von Beau, Mersiha Husagic, Florian Odendahl, Sina Reiß und Ilona Grübel steht darin nochmal vor einem besonders heiklen Fall. Eigentlich will sich Arthur Bauer gerade von seinem Team in einem Biergarten in den Ruhestand verabschieden - doch unweit des Lokals bedroht ein junger Mann eine Frau mit einer Pistole. Was folgt, sind Verfolgungsjagden, Schusswechsel, eine Suspendierung und ein versuchter Anschlag.

Inszeniert wird der Film von Bodo Schwawrz nach einem Drehbuch von Léonie-Claire Breinersdorfer. Produziert wird die Serie und somit auch der Film von UFA Fiction, Produzent ist Simon Müller-Elmau.

Aus Quotensicht erweist sich die "SOKO München" auch in ihrer letzten Staffel derzeit noch einmal als voller Erfolg. In den vergangenen Wochen schalteten auf dem Vorabend-Sendeplatz mehr als vier Millionen Zuschauer ein, der durchschnittliche Marktanteil liegt derzeit bei mehr als 18 Prozent. Ab 2021 teilen sich dann die beiden neueren Ableger "SOKO Potsdam" und "SOKO Hamburg" den Platz am Montagabend.