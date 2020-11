Dass es in diesem Jahr keine physische stattfindende MIP in Cannes gab hat dem weltweiten Vertrieb der Serie "Spides" offenbar nicht geschadet. Palatin Media, das die Serie gemeinsam mit der Katapult Filmproduktion und Red Sun Films produziert hat, berichtet nach der MIPCOM Online+ nun jedenfalls, dass die für NBC Universal International Networks produzierte Serie, die beim deutschen Syfy ihre Premiere feierte, inzwischen in mehr als 130 Länder weltweit verkauft wurde.

Als besonderer Motor für die erfolgreichen internationalen Verkäufe habe sich dabei erwiesen, dass die Serie auf der US-Streaming-Plattform Crackle sehr stark unterwegs war. Chicken Soup for the Soul Entertainment, das Crackle 2019 von Sony übernommen hatte, ließ per Adhoc-Mitteilung sogar wissen, dass "Spides" die bislang erfolgreichste fiktionale Serie der Plattform war. Die in Berlin auf Englisch gedrehte Serie rund um die Hauptdarsteller/innen Rosabell Laurenti Sellers, Falk Hentschel und Florence Kasumba folgt Nora, einer jungen Frau, die nach Einnahme einer Partydroge ohne Erinnerung an ihr früheres Leben erwacht. Zwei Ermittler gehen der Spur der geheimnisvollen Droge nach und finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern.

Mehr zum Thema "Spides" bei Syfy: Coming-of-Age auf Aliendroge

Das von 2011 vom langjährigen Tele-München-Geschäftsführer Bernd Schlötterer gegründete Unternehmen Palatin Media meldet zudem auch Erfolge in der Vermarktung der digitalen Rechte der Serie "The Outpost", die in mehr als 80 Ländern platziert werden konnte, im Bereich der Dokumentationen kam "Evolution of Driving" und "Skin: A History of Nudity in the Movies" sowie "Time Warp: The Greates Cult Films of All Time" gut an.