am 12.11.2020 - 11:07 Uhr

Seit Beginn der Woche steht Karl Dall in der Rolle des Alt-Rockstars Richie Sky für die ARD-Telenovela "Rote Rosen" vor der Kamera. Doch jetzt muss die Serie überraschend erstmal ohne den 79-Jährigen auskommen. Wie der Sender mitteilte, ist der Schauspieler nach Angaben seiner Familie am Mittwochmittag in seinem Lüneburger Apartment mit dem Verdacht auf einen Schlaganfall behandelt worden. Derzeit werde Dall medizinisch betreut.

"Wir sind sehr betroffen über Karls unerwartete Erkrankung", sagte Produzent Jan Diepers von der Studio Hamburg Serienwerft. "Die bisherigen Dreharbeiten verliefen ausgesprochen engagiert und lustig. Wir drücken Karl jetzt alle Daumen für seine baldige Gesundung und sichern ihm und seiner Frau alle Unterstützung zu, die wir als sein Produktionsstudio bieten können."

Wie es Karl Dall derzeit geht, ist nicht bekannt. Unklar ist daher auch, ob der Schauspieler die Dreharbeiten in absehbarer Zeit fortsetzen kann. Damit die Produktion von "Rote Rosen" nicht unterbrochen werden muss, werden derzeit die Bücher umgeschrieben. Ursprünglich war geplant, die 15 Folgen mit Dall ab Mitte Januar im Ersten auszustrahlen.

Die Telenovela ist gerade erst in ihre 18. Staffel gestartet und hat seither erstmals zwei Hauptdarstellerinnen. Jana Hora-Goosmann und Judith Sehrbrock spielen zwei Frauen, die vom gleichen Mann betrogen wurden. Im Schnitt erreichten die neuen Folgen des Dauerbrenners im Nachmittagsprogramm seither rund 12,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.