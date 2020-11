Mit "Täglich frisch geröstet" experimentiert TVNow ab der kommenden Woche mit einer täglichen Comedyshow, wenngleich der Versuch vorerst auf acht Folgen begrenzt ist. Das Konzept: Wechselnde Moderatoren versuchen sich an einem Mix aus Roast und klassischen Late-Night-Elementen.

Jetzt hat der RTL-Streamingdienst weitere Details bekanntgegeben und zugleich einen "BamS"-Bericht bestätigt, wonach Ralf Moeller der erste Host sein wird, der sich an der Moderation von "Täglich frisch geröstet" probieren will (DWDL.de berichtete). Als "Roaster" fungiert in der Premieren-Ausgabe der Komiker Olaf Schubert, der sich im Vorfeld schon mal betont kritisch äußert: "Wenn bei Ralf mal etwas zünden soll, muss er sich schon eine Zigarre anmachen."

TVNow verspricht "Gagfeuerwerke, Stand-ups und Live-Musik", aber auch Einspieler und Rubriken. So wird in einem Musik-Shop kurzerhand eine Band aus Laien gecastet - mit dem Reggae-Künstler Gentleman an der Spitze. In "Burdeckipedia" philosophiert derweil Evelyn Burdecki unter anderem über die Frage, wer St. Martin war. Darüber hinaus sind in den ersten acht Folgen unter anderem Reiner Calmund, Michael Mittermeier, Jorge González, Kai Pflaume, Nazan Eckes und Mario Basler mit dabei.

Produziet wird "Täglich frisch geröstet" von Raab TV. Zu sehen gibt es die neuen Folgen jeweils montags und mittwochs ab 20:15 Uhr bei TVNow. Laut "Bild am Sonntag" soll die Show zu einem späteren Zeitpunkt auch bei RTL zu sehen sein. Einen Sendeplatz hat der Privatsender bislang allerdings noch nicht genannt.