Der Nachrichtensender Welt verliert einen langjährigen Manager: Chief Broadcast Technology and Production Officer Frank Meißner verlässt den Sender zum Jahresende, wird dem Unternehmen als Berater in Technologiethemen aber auch weiterhin zur Verfügung stehen. Meißners Posten wird nicht nachbesetzt, künftig teilen sich zwei andere Mitarbeiter seine Aufgaben. Tina Ondrusch, Head of Production, und Thorsten Prohm, Head of Technology, übernehmen Meißners Aufgaben, sie berichten künftig direkt an WeltN24-Geschäftsführer Frank Hoffmann.

"Nach mehr als dreißig intensiven Berufsjahren im Fernsehgeschäft möchte ich noch einmal neue Erfahrungen sammeln - aber auch in anderer Form weitergeben als bisher", sagt Frank Meißner über die Gründe seines bevorstehenden Abgangs. "Nachdem der Sender erfolgreich bei ‘Welt’ angekommen ist und mit dem Umzug in den Axel-Springer-Neubau kurz vor einem technologischen Neustart steht, ist es für mich Zeit, eine Zäsur zu setzen und meinen Schwerpunkt auf Dinge im Leben zu legen, die bisher zu kurz kamen. Mein Dank an das langjährige Team ist sehr groß!"

Meißner kam 2007 zum damaligen N24 und war in den letzten 13 Jahren in verschiedenen Positionen für das Unternehmen tätig. Unmittelbar nach seinem Einstieg stellte er den Sender auf eine völlig neue technologische Plattform, vernetzte Fernsehen und Online und entwickelte mit den Teams die komplett bandlose digitale Produktion sowie die automatisierte Kameraführung. Vor seiner Zeit bei N24/Welt war er zudem Produktionschef bei Premiere, Geschäftsführer bei Studio Berlin Atelier und Studio Berlin Mobil sowie Geschäftsführer der Plazamedia GmbH. Seit 2003 war er außerdem Geschäftsführer der damaligen SZM Studios GmbH, die 2004 in ProSiebenSat.1 Produktion umfirmierte.

Frank Meißner war aber nicht immer nur ein Angestellter beim Nachrichtensender. Als ProSiebenSat.1 den Kanal im Jahr 2010 ans Management verkaufte, übernahm auch Meißner zwölf Prozent der Unternehmensanteile. Bei der Übernahme von N24 durch Axel Springer verkaufte er diese Anteile wieder.

WeltN24-Geschäftsführer Frank Hoffmann sagt: "Mehr als zehnstündige werktägliche Livestrecken erfordern absolute Verlässlichkeit und Flexibilität auch hinter den Kameras. Dass das so reibungslos läuft und erfolgreich bei den Zuschauern ankommt, ist auch das Verdienst von Frank Meißner. Ich danke ihm sehr dafür und bin froh, dass Frank uns künftig als Berater zur Seite steht. Gleichzeitig freue ich mich auf die engere Zusammenarbeit mit Tina Ondrusch und Thorsten Prohm."