Bereits vor zwei Jahren hat der Sony Channel die zweite Staffel der französischen Polit-Thriller-Serie "Baron Noir" gezeigt - nun steht die Fortsetzung an. Die dritte Staffel, die auch in Frankreich erst Anfang dieses Jahres zu sehen war, wird beim Sony Channel ab dem 8. Januar 2021 immer donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen sein. Zum Auftakt in die neue Staffel gibt es eine Doppelfolge, danach setzt der Pay-TV-Sender auf eine Episode pro Woche.

Philippe Rickwaert (Kad Merad) will ab sofort nicht mehr im Schatten arbeiten und stehen, sondern beschließt, sich selbst als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen aufstellen zu lassen. Die Wahl gilt in Frankreich als die "Mutter aller Schlachten", denn die Zukunft des Landes hängt davon ab. In einem zunehmend populistischen Umfeld ist die Wahl vollkommen offen und unvorhersehbar. Ein politischer, von Macht und Ehrgeiz bestimmter Wahlkampf beginnt. Und die dunkle Seite der Politik kommt zum Vorschein. Darüber hinaus hat der Sony Channel jetzt auch die Fortsetzung der dänischen Dramaserie "The New Nurses - Die Schwesternschule" angekündigt. Die zweite Staffel ist ab dem 26. Januar des kommenden Jahres immer dienstags ab 21:10 Uhr zu sehen. Und auch in den neuen Folgen geht das Experiment in einem dänischen Krankenhaus weiter, in dem männliche Studenten an der Seite ihrer weiblichen Kollegen ausgebildet werden. Die jungen Auszubildenden wollen etwas bewirken, haben aber mit den starren Krankenhausregeln, Vorurteilen und alten Konventionen zu kämpfen. Trotz voller Terminkalender und Regelverstößen keimen Gefühle zwischen den Studierenden auf, die an ihren freien Abenden in den Jazzclub gehen oder diskrete Partys in ihren Wohnheimzimmern feiern.