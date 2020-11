Der langjährige Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster wird neuer Experte bei Eurosport. Seinen ersten Einsatz hat der 51-Jährige bereits an diesem Freitag, wenn er zusammen mit Matthias Bielek die Qualifikation des Weltcup-Auftakts im polnischen Wisla kommentieren wird. Generell ist geplant, dass Schuster bei großen Skisprung-Events wie die Vierschanzentournee und die Nordische-Ski-WM in Oberstdorf sowie ausgewählten Weltcups am Mikrofon sitzen und diese auch vor der Kamera gemeinsam mit Martin Schmitt analysieren wird.

Mehr als zwölf Jahre lang war Werner Schuster als Skispung-Trainer aktiv, unter seiner Führung gewann 2015 mit Severin Freund nach 14 Jahren wieder ein Deutscher den Weltmeistertitel an der Schanze. Der Experten-Posten bei Eurosport war frei geworden, nachdem Sven Hannawald mit der neuen Saison zur ARD wechseln wird (DWDL.de berichtete). Für den Sportsender stand Hannawald seit 2016 vor der Kamera.

"Die Rolle als Co-Kommentator mit der Live-Analyse der Sprünge wird für mich sicherlich eine neue Erfahrung sein", so Werner Schuster über seine Aufgabe. "Ich möchte meine Beobachtungen und Sichtweisen aus der Trainerperspektive einbringen, die Leistungen der Springer fair bewerten und den Zuschauern die Details des Sports erläutern. Neben der Zusammenarbeit mit dem kompletten Eurosport-Team freue ich mich insbesondere auf das Wiedersehen mit meinem ehemaligen Schützling Martin Schmitt bei Eurosport."

Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport: "Werner Schuster hat über ein Jahrzehnt das Skispringen in Deutschland gestaltet und maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der DSV-Adler. Als Bundestrainer haben wir Schuster als Perfektionisten und leidenschaftlichen Skisprung-Enthusiasten kennen gelernt, mit dem man sich stundenlang über den Sport austauschen konnte. All seine Kenntnisse und Begeisterung sowie seine große Erfahrung als Trainer wird er in seiner neuen Rolle als Experte und Co-Kommentator einbringen und damit eine Bereicherung für unsere Übertragungen sein."