Sony AXN hat die Ausstrahlung der US-Serie "Wu-Tang: An American Saga" angekündigt. Ab dem 25. Januar 2021 zeigt man die Folgen immer montags ab 21:10 Uhr. Bei der Produktion handelt es sich um eine musikalische Biopic-Serie, die das Leben und den Aufstieg des Clans dokumentiert. Als Produzent und Co-Writer ist RZA mit an Bord, er ist der Kopf der Gruppe. Die Serie basiert auf den beiden Philosophiebüchern "The Wu-Tang Manual" und "The Tao of Wu", die beide von RZA geschrieben wurden.

"Wu-Tang: An American Saga" erzählt von der Gründung des Clans, als sich drei Cousins inmitten von Armut und Kriminalität entschließen, etwas ganz Großes auf die Beine zu stellen und die Hip-Hop-Welt aus den Angeln zu heben – 40 Millionen verkaufte Schallplatten später weiß die ganze Welt: Sie haben es geschafft! Doch der Weg an die Spitze war nicht immer leicht und ohne Hindernisse. Es war ein harter Kampf, dem sich der Clan stellen musste. Erst nach langem Hin und Her wurde der Clan von einem Label unter Vertrag genommen – zu besonderen Konditionen: Alle Mitglieder durften auch bei anderen Plattenfirmen mit ihren Solo-Projekten und Zweitbands Platten aufnehmen – das gab es vorher noch nicht.