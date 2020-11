Durch das Coronavirus hat auch die Verleihung des Akademie-Fernsehpreises in diesem Jahr etwas anders ausgesehen als üblich. Die Mitglieder der Deutschen Akademie für Fernsehen verfolgten die am Samstagabend von ChrisTine Urspruch und Dayan Kodua moderierte Verleihung im Berliner Kino Babylon via Livestream und auch die Nominierten mussten online verfolgen, wer die Auszeichnung in ihrem Gewerk gewonnen hat. Als große Favoriten ins Rennen gegangen waren die Netflix-Serie "Unorthodox" sowie der ARD-Film "Play", beide Produktionen kamen auf jeweils fünf Nominierungen.

Und die beiden Favoriten haben sich dann auch in der Verleihung oftmals durchgesetzt, jeweils vier Preise gingen an "Unorthodox" bzw. "Play". So wurde die Netflix-Serie in den Kategorien Casting, Kostümbild, Maskenbild und Szenenbild ausgezeichnet. Lediglich in der Tongestaltung ging man leer aus, hier ging der Akademie-Fernsehpreis an das Team rund um die Sky-Serie "Das Boot".

"Play" erhielt die Fernsehpreise in den Kategorien Bildgestaltung, Drehbuch, Regie und Redaktion/Producing/Dramaturgie. In der Kategorie Produktion musste man Alexander van Dülmen und Stephan Wagner für den ARD-Film "Die Getriebenen" den Vortritt lassen. Andere Preisträger waren unter anderem Edgar Verheyen in der Kategorie Fernseh-Journalismus oder auch Mai Thi Nguyen-Kim im Bereich der Unterhaltung. Als bester Schauspieler wurde Felix Klare ("Unschuldig") geehrt, beste Schauspielerin wurde Franziska Hartmann ("Sterne über uns").

Alle Sieger in den insgesamt 21 Kategorien haben wir im Folgenden aufgelistet (Sieger jeweils gefettet):

Bildgestaltung:

Alexander Fischerkoesen ("Play" / ARD, BR)

Eva Katharina Bühler ("Tatort: Das Leben nach dem Tod" / ARD, RBB)

Felix Novo de Oliveira ("Unschuldig" / ARD)

Casting:

Simone Bär ("Der Überläufer" / ARD, NDR, SWR)

Ana Dávila & Angelika Buschina ("Deutscher" / ZDFneo)

Cornelia Mareth & Maria Rölcke & Esther Kling & Vicki Thomson ("Unorthodox" / Netflix)

Dokumentarfilm:

Annette Baumeister & Wilfried Huismann ("Colonia Dignidad – Aus dem Innern einer deutschen Sekte" / WDR, SWR, arte, Canal 13)

Dag Freyer ("Friedliche Revolutionäre – Widerstand in der DDR" / MDR)

Dominik Wesseley & Antje Boehmert ("Loveparade – Die Verhandlung" / ARD, arte, WDR)

Drehbuch:

Gerlinde Wolf ("Lang lebe die Königin" / BR, ORF)

Philip Koch & Hamid Baroua ("Play" / BR, ARD)

David Ungureit ("Tatort: Die Guten und die Bösen" / ARD)

Fernseh-Journalismus:

Edgar Verheyen ("Betrifft: Fleisch um jeden Preis. Was geschieht mit den Schweinen?" / SWR)

Gesine Enwaldt ("Der Mordfall Sophia – Protokoll einer fehlenden Fahndung" / ZDF)

Patrizia Schlosser ("Die Story im Ersten: Spannervideos – das heimliche Verbrechen" / ARD)

Fernsehunterhaltung:

Frank Elstner & Thomas Elstner & Johannes Obermaier ("Frank Elstner – Wetten, das war’s…?" / Netflix)

Erik Haffner & Christoph Heimer ("True Story" / Vox)

Mai Thi Nguyen-Kim ("Quarks & Co" / WDR)

Filmschnitt:

Marcel Ozan Riedel ("Loveparade – Die Verhandlung" / ARD, arte, WDR)

Ole Heller & Rainer Nigrelli & Henk Drees ("Andere Eltern" / TNT Comedy)

Eva Schnare ("Unterleuten – Das zerrissene Dorf" / ZDF)

Kostümbild:

Justine Seymour ("Unorthodox" / Netflix)

Anneke Troost ("Unterleuten – Das zerrissene Dorf" / ZDF)

Andreas Janczyk ("Think Big!" / Sat.1)

Maskenbild:

Sylvia Grave & Gerda Ziegler ("9 Tage wach" / ProSieben)

Daniela Skala & Martin Geisler ("Freud" / Netflix, ORF)

Jens Bartram & Barbara Zschetzsche & Katja Schulze ("Unorthodox" / Netflix)

Musik:

Martina Eisenreich ("Spreewaldkrimi – Zeit der Wölfe" / ZDF)

Ben Frost ("Dark (Staffel 3)" / Netflix)

Dominik Giesriegl ("Ein Dorf wehrt sich" / ORF, ZDF, arte)

Produktion:

Alexander van Dülmen & Stephan Wagner ("Die Getriebenen" / ARD, NDR, RBB)

Hamid Baroua & Christoph Szonn & Philipp Schall ("Play" / ARD, BR)

Christiane Ruff & Frederik Hunschede ("Think Big!" / Sat.1)

Redaktion/Producing/Dramaturgie:

Kerstin Freels & Martina Zöllner & Christian Granderath & André Zoch ("Die Getriebenen" / ARD, NDR, RBB)

Cornelius Conrad & Claudia Simionescu & Birgit Titze ("Play" / ARD, BR)

Claudia Gerlach-Benz & Anemone Müller & Simone Höller ("Weil du mir gehörst" / SWR)

Regie:

Philip Koch ("Play" / ARD, BR)

Simon Ostermann & Sophie Linnenbaum ("Deutscher" / ZDFneo)

Florian Schwarz ("Polizeiruf 110: Der Ort, von dem die Wolken kommen" / ARD, BR)

Schauspieler – Hauptrolle:

Jannis Niewöhner ("Der Überläufer" / ARD, NDR, SWR)

Alexander Scheer ("Sløborn" / ZDF)

Felix Klare ("Unschuldig" / ARD)

Schauspieler – Nebenrolle:

Georg Friedrich ("Freud" / Netflix, ORF)

Michael Wittenborn ("Merz gegen Merz" / ZDF)

Rainer Bock ("Der Überläufer" / ARD, NDR, SWR)

Schauspielerin – Hauptrolle:

Katrin Bauerfeind ("Frau Jordan stellt gleich" / ProSieben)

Marlene Morreis ("Lang lebe die Königin" / ARD, BR, ORF)

Franziska Hartmann ("Sterne über uns" / ZDF)

Schauspielerin – Nebenrolle:

Nina Gummich ("Billy Kuckuck – Eine gute Mutter" / ARD, SWR)

Victoria Mayer ("Tage des letzten Schnees" / ZDF)

Sarina Radomski ("Unterleuten – Das zerissene Dorf" / ZDF)

Stunt:

Steffen Jung & Niklas Kinzel & Dennis Mojen ("Isi & Ossi" / Netflix)

Antje "Angie" Rau ("Rampensau" / Vox)

Christoph Domanski ("Sløborn" / ZDF)

Szenenbild:

Verena Wagner ("Freud" / Netflix, ORF)

Tilman Lasch ("Preis der Freiheit" / ZDF)

Silke Fischer ("Unorthodox" / Netflix)

Tongestaltung:

Ed Cantú & Peter Hilcansky & Dominik Leube & Kath Pollard & Pavel Rejholec & David Titera & Manuel Vogt ("Das Boot (Staffel 2)" / Sky)

Adrian Baumeister & Daniel Irrbarren & Paul Rischer & Sebastian Morsch ("Unorthodox" / Netflix)

Eckhard Kuchenbecker & Frieder Wohlfarth & Luigi Rensinghoff "Werkstatthelden mit Herz" / ARD, WDR)

VFX/Animation: