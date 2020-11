am 20.11.2020 - 16:18 Uhr

Eine große Gala mit Nominierten und Preisträgern vor Ort ist inmitten der Corona-Pandemie natürlich auch für die Verleihung der Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen nicht denkbar, stattdessen führen ChrisTine Urspruch und Dayan Kodua an diesem Samstag durch eine rein digitale Veranstaltung und werden zu den Preisträgerinnen und Preisträgern schalten, für die Laudationen sind Rebecca Immanuel und Stephan Szász zuständig.

Für alle, die nicht live dabei sein können, gibt es einen Livestream - und zwar hier bei DWDL.de. Am Samstag ab 19:30 Uhr wird es die Preisverleihung des Akademie-Fernsehpreises ab 19:30 Uhr bei uns zu sehen geben. Und einen Vorgeschmack gibt's noch an diesem Freitag, wenn um 17:30 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit stattfindet. Auch diese können Sie in unserem Livestream anschauen.

Angeführt werden die Nominierten-Listen in diesem Jahr übrigens von der Serie "Unorthodox" und dem Film "Play", deren Macherinnen und Macher gleich fünf Mal im Rennen sind.