Anlässlich der Abstimmung von Bund und Ländern zu einer möglichen Verlängerung des Teil-Lockdowns und den entsprechenden Regelungen über die Weihnachtsfeiertage haben sich RTL und ZDF dazu entschieden, am Mittwoch jeweils eine News-Sondersendung ins Programm zu nehmen. So gibt’s beim ZDF im Anschluss an die "heute"-Nachrichten ein "ZDF spezial" zu sehen. Moderatorin Antje Pieper bespricht dann die geplanten Maßnahmen und will auch darauf blicken, was das für Schulen, Restaurants, Kneipen, Kinos und Museen bedeutet. Die Sendung geht bis 20:15 Uhr.

RTL wird für ein "RTL Aktuell"-Spezial sogar die Primetime freiräumen, ab 20:15 Uhr meldet sich Maik Meuser mit einer rund 15-minütigen Sondersendung zu den Beschlüssen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten. Angekündigt sind darüber hinaus Schaltgespräche mit Vizekanzler Olaf Scholz und dem Virologen Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit. Das nachfolgende Programm verschiebt sich entsprechend nach hinten.

Das Erste hat am Dienstag noch kein "ARD Extra" zu den kommenden Beschlüssen der Politik angekündigt. Gut möglich aber, dass man das im Laufe des Mittwochs noch nachholt und sich ebenfalls im Anschluss an die "Tagesschau" noch einmal ausführlich mit der Corona-Thematik beschäftigt.