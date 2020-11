In der neuen Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt, die ab Anfang des neuen Jahres zu sehen sein wird, setzt ProSieben auf eine Vielzahl großer Namen. Bekannt war bislang nur, dass wöchentlich drei Prominente und ein Zuschauer den Moderator herauszufordern, um ihm wortwörtlich die Show zu stehen. Jetzt ist auch klar, um welche Persönlichkeiten es sich dabei handelt.

Wie ProSieben gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, werden Palina Rojinski, Elyas M'Barek und Thomas Gottschalk in den fünf Folgen der ersten Staffel gegen Joko Winterscheidt antreten. Beim Wildcard-Zuschauer handelt es sich dagegen in jeder Ausgabe um einen anderen Teilnehmer. Sollte Winterscheidt im Finale verlieren, darf der Gewinner die nächste Folge moderieren - und diese nach seinen Vorstellungen umgestalten.

"Palina Rojinski, Elyas M’Barek, Thomas Gottschalk - bei diesen starken Kandidaten muss Joko sehr aufpassen, dass ihm nicht die Show gestohlen wird", sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Für unsere Zuschauer bedeutet es in jedem Fall Unterhaltung vom Feinsten - so oder so."

Spannend ist nicht zuletzt die Personalie Gottschalk, schließlich ist der 70-Jährige damit aktuell für jede große Sendergruppe tätig: So plant das ZDF für das kommende Jahr eine Neuauflage von "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk, im Ersten präsentiert er demnächst einen Jahresrückblick und auch für RTL steht er regelmäßig in der Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" vor der Kamera, in der es bekanntlich - ähnlich wie bei "Wer stiehlt mir die Show?" - ebenfalls das Prinzip der wechselnden Moderatoren gibt.

Produziert wurde die neue ProSieben-Show in den vergangenen Tagen von Florida TV in Berlin - wegen der angespannten Corona-Situation jedoch nicht vor Studiopublikum. Die Ausstrahlung erfolgt ab dem 5. Januar jeweils dienstags um 20:15 Uhr.