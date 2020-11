ntv wird am Samstag, den 19. Dezember, ab 19:10 Uhr die Sendung "Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick" ausstrahlen. Das hat der Sender jetzt angekündigt. Gregor Gysi und Harald Schmidt treffen sich bei ntv alle sechs Monate und schauen auf die vergangenen Monate zurück, zuletzt war ihr Rückblick Anfang Juli zu sehen. Während die Sendung damals freitags am Vorabend zu sehen war, lief der Rückblick Ende 2019 am späten Freitagabend.

Inhaltlich werden sich Gysi und Schmidt in der Sendung mit der Corona-Pandemie, Wirecard, der US-Wahl und Donald Trump sowie dem Machtkampf in der CDU und der Eröffnung des Flughafens BER beschäftigen. Produziert wird die Sendung, die am 20. Dezember noch einmal um 10:10 und 23:10 Uhr wiederholt wird, von Probono. Produziert wird im Club Bricks am Berliner Gendarmenmarkt.