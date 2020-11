Ab dem 8. Januar wird DMAX das Reality-Format "100 Days Wild - Das Survival-Abenteuer" ins Programm nehmen. Die siebenteilige Reihe ist dann immer freitags ab 21:15 Uhr beim Sender zu sehen. Der Sender beschreibt das Format, das bereits in den USA beim Discovery Channel zu sehen war, als "Sozialexperiment inmitten der Wildnis Alaskas".

Begleitet werden sieben Männer und Frauen in Alaska, die die Zivilisation hinter sich lassen und fortan in der Natur ganz auf sich allein gestellt sind. Die Teilnehmer müssen in Nordamerika Lachse fangen und Elche erlegen, um sich mit Nahrung zu versorgen. Und sie brauchen eine sichere Behausung, die sie in der Wildnis vor Regen und Kälte schützt. Diese Aufgaben können die Individualisten aber nur mit vereinten Kräften meistern. Nach den 100 Tagen wird schließlich abgerechnet: Erfolge und Rückschläge sollen analysiert werden und aufzeigen, ob die Gruppe auch langfristig gemeinsam in der Wildnis überleben kann. War es am Ende ein zeitlich begrenztes Experiment oder entscheiden sich einige der Protagonisten dauerhaft für ein Leben fernab der Zivilisation?