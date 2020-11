ProSieben hat eine Jubiläumsshow von "The Voice of Germany" angekündigt, in der man noch einmal auf die vergangenen zehn Staffeln zurückblicken will. Am Donnerstag, den 17. Dezember sendet man daher "10 Jahre The Voice of Germany - Unvergessene Momente". Allerdings muss man schon ein sehr großer Fan sein, um die Sendung bei der linearen Ausstrahlung zu verfolgen. Los geht’s mit der zweieinhalbstündigen Show nämlich erst um 23:35 Uhr.

In der Best-Of Sendung führen Thore Schölermann und Lena Gercke durch die vermeintlich besten Blind Auditions und Coachfights, natürlich geht es auch um die erfolgreichsten Kandidaten. Die Coaches der aktuellen und vergangenen Staffeln, darunter Yvonne Catterfeld, die "Fanta 2" Michi und Smudo, Rea Garvey, Samu Haber und Michael Patrick Kelly erinnern sich an Performances und die emotionalsten Momente aller Staffeln.

Warum ProSieben die Jubiläumsshow allerdings mitten in der Nacht versteckt, bleibt wohl das Geheimnis des Senders. Zur besten Sendezeit setzt man an dem besagten Donnerstag lieber auf die Rankingshow "Darüber grinst die Welt: Die puppenlustigsten Patzer", bei der es sich übrigens nur um eine Wiederholung handelt. Danach zeigt man noch eine Ausgabe von "red" und dann wird das "The Voice"-Jubiläum gefeiert.

Mit der Programmierung geht man immerhin dem "Supertalent" von RTL aus dem weg. Wie wir bereits an anderer Stelle berichteten, wird RTL an zwei Donnerstagen im Dezember zusätzlich zu den Folgen am Samstag eine weitere Ausgabe seiner Castingshow ins Programm nehmen. Damit bringt man das Format noch rechtzeitig vor Heiligabend zu Ende.