Die neue Sat.1-Show "Pretty in Plüsch" (Hier geht's zur TV-Kritik) hat zum Auftakt ganz schwache Quoten eingefahren. Nur 940.000 Zuschauer schalteten bei der rund dreistündigen Premiere am Freitagabend ein, 420.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Damit verpasste die Show den Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen beim jungen Publikum sehr deutlich, mit den erzielten 5,1 Prozent Marktanteil kann man in Unterföhring nicht zufrieden sein.

Gegen die RTL-Show "Ninja Warrior Germany" hatte Sat.1 mit diesen Werten nicht den Hauch einer Chance. Hier sahen alleine in der Zielgruppe 1,56 Millionen Menschen zu, was zu starken 18,5 Prozent Marktanteil führte. Der Tagessieg beim jungen Publikum ging trotzdem an die "heute show", die es noch auf ein paar mehr 14- bis 49-jährige Zuschauer brachte. Insgesamt sahen sich 2,90 Millionen Menschen die neueste "Ninja Warrior"-Ausgabe an. "Darf er das?" mit Chris Tall gab im Anschluss wie schon in den letzten Wochen spürbar ab und erreichte nur noch 11,1 Prozent.

Gut verlief der Abend für RTLzwei, das mit dem Film "Ant-Man" 700.000 junge Zuschauer und 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte. Damit war man auch gar nicht so weit von ProSieben entfernt, das mit "Hitman: Agent 47" auf 750.000 Zuschauer und 8,6 Prozent kam. Insgesamt sahen hier 1,57 Millionen Menschen zu, während 1,33 Millionen Zuschauer den Film bei RTLzwei verfolgten.

Sehr enttäuschend verlief der Abend für Vox, das die US-Serie "Law & Order: SVU" in den vergangenen Jahren zu Tode durchs Programm geschoben hat und dafür nun die Rechnung bekommt. Zwei neue Episoden blieben zur besten Sendezeit bei jeweils miesen 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. Die Gesamt-Reichweite lag bei deutlich unter einer Million Zuschauern. Und so erreichte Vox am Freitag nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,6 Prozent und lag damit noch hinter Sat.1, das sich mit nicht viel besseren 6,2 Prozent begnügen musste.