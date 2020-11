Als das ZDF vor einem Jahr die Komödie "Mein Freund, das Ekel" mit Dieter Hallervorden und Alwara Höfels in den Hauptrollen ausstrahlte, erwies sich der Film als großer Quoten-Hit: Mehr als acht Millionen Zuschauer führten dazu, dass der Sender nicht lange überlegen musste, um sich für eine Fortsetzung auszusprechen. Schon Mitte vergangenen Jahres stand dann fest, dass aus dem Einzelstück eine Serie werden soll. Hierfür haben jetzt die Dreharbeiten in Berlin begonnen.

Bis Ende Februar sollen die sechs Folgen im Kasten sein. Hinter der Serie steht Rat Pack Filmproduktion in Zusammenarbeit mit An der Gassen Film, Produzenten sind Franziska An der Gassen, von der auch die Formatidee stammt, und Christian Becker. Die Drehbücher zur Serie schrieb Headautor Daniel Scotti-Rosin gemeinsam mit Viktoria Assenov, Julia Drache, Klaus Rohne und Dennis Eick. Wolfgang Groos zeichnet in den ersten drei Folgen als Regisseur verantwortlich.

"Ich freue mich wirklich sehr, dass unsere Erfolgskomödie 'Mein Freund, das Ekel' nun in Mini-Serie geht und dass unser gesamtes Ensemble mit Dieter Hallervorden und Alwara Höfels und viele mehr wieder dabei sind", sagt Franziska An der Gassen. "Sehr zu schätzen weiß ich auch das entgegengebrachte Vertrauen des ZDF, hier eine rein horizontale Miniserie erzählen zu dürfen. Diese Kombination aus modernem Storytelling und unserem Star-Ensemble geben mir viel Hoffnung, dass auch unsere Mini-Serie ein großer Erfolg werden könnte."

"Mein Freund, das Ekel" erzählt die Geschichte um einen tyrannischen Lehrer im Ruhestand und eine alleinerziehende Mutter aus einfachen Verhältnissen. Die Zwangsgemeinschaft von Hintz (Dieter Hallervorden) und Trixie (Alware Höfels) funktioniert zunächst sehr gut, doch plötzlich ist Hintz' Schwester Elfie (Ursula Monn) mit neuem Freund im Gepäck zurück von ihrer Weltreise - und in der Wohnung wird es eindeutig zu voll.

Dreh unter Corona-Bedingungen

Neben Dieter Hallervorden und Alwara Höfels stehen in der Fortsetzung unter anderem Latisha Kohrs, Julius Gabriel Göze, Lior Kudrjawizki, Ursela Monn, Thorsten Merten, Franziska Troegner und Johannes Hallervorden vor der Kamera. Wann die Serie ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

Produzentin Franziska An der Gassen lässt sich derweil auch durch Corona die Laune nicht verderben. "Trotz des Drehens in schwierigen Zeiten, Abständen und Farbwestensystem finde ich es toll, welch großartige Stimmung bei dieser Produktion herrscht", sagt sie zu DWDL.de. "Wir machen hier ja eine Komödie, dementsprechend wichtig finde ich es immer, dass diese Grundstimmung auch im Team, bei Cast bis hin zur Redaktion herrscht. Das überträgt sich alles ins Endprodukt. Man spürt, dass wir alle sehr glücklich sind, dass es nun los geht mit unserem 'Ekel' und sich alle freuen auf eine Komödie - gerade in diesen Zeiten."