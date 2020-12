RTL wird kurz nach dem Jahreswechsel in die 18. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" starten - und die wird durch den Ausstieg von Michael Wendler, den RTL jetzt noch einmal als "befremdlich" bezeichnete, zumindest in dieser Hinsicht ungewöhnlich sein. Der Kölner Sender wird die neuen Folgen der Castingshow ab dem 5. Januar jeweils dienstags und samstags um 20:15 Uhr ausstrahlen.

Neu ist, dass RTL die Zahl der Live-Shows im Vergleich zur diesjährigen Staffel reduziert. Neben dem Finale ist zuvor nur noch ein Halbfinale geplant. Im Gegenzug gibt es jeweils eine weitere Casting- und Recall-Folge. In allen 13 Folgen wird dann auch Michael Wendler zu sehen sein, schließlich hatte der Schlagersänger erst hingeschmissen, nachdem sämtliche Castings bereits aufgezeichnet worden waren.

Neben Wendler sind auch Schlagersängerin Maite Kelly und Tenniestar Mike Singer neu in der "DSDS"-Jury mit dabei, Dieter Bohlen bleibt wie gehabt auch in der 18. Staffel des Dauerbrenners an Bord. Diese Bezeichnung trifft übrigens im wahrsten Sinne des Wortes zu, schließlich fanden die Dreharbeiten der Castings an Bord des Schiffs "Blue Rhapsody" statt, das im September unter anderem Mainz, Koblenz und Köln passierte.

Die Recall-Phase mit den Top-100-Kandidaten wurde wiederum in Köln, auf Schloss Bronnbach sowie in Griechenland auf Mykonos aufgezeichnet. Für die beiden Live-Shows am Ende der Staffel hat sich RTL übrigens gegen eine Produktion in den Kölner MMC-Studios entschieden - stattdessen sollen diese Sendungen aus Duisburg gesendet werden.