Bei der Wahl seiner Juroren für "Deutschland sucht den Superstar" scheint RTL derzeit ein Händchen für Verschwörungsschwurbler zu haben: Nachdem sich der Sender im Frühjahr bereits von Xavier Naidoo wegen dessen wirrer Weltanschauung trennte, hat es jetzt offensichtlich auch Jury-Neuzugang Michael Wendler erwischt. Der Schlagerbarde veröffentlichte am Donnerstagabend auf Instagram eine Story, in der er ankündigte, mit sofortiger Wirkung bei "DSDS" auzuscheiden. Am Abend bestätigte RTL dann auch das Jury-Aus von Michael Wendler auf seiner Website.

Was in seiner Instagram-Story folgt, dürfte selbst auf der Wendlerschen Absurditätsskala nur schwer zu überbieten sein. Als Grund für seine Entscheidung führt er die Corona-Politik der Bundesregierung und die angebliche Gleichschaltung der Medien an - ein Vorwurf, den er auch seinem Arbeitgeber RTL macht, mit dem Wendler in den vergangenen Monaten eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit eingegangen war. Für das kommende Jahr war sogar die Live-Übertragung seiner Hochzeit geplant.



© Instagram / wendler.michael Michael Wendler am Donnerstag in seiner Instagram-Story

Am Ende verweist Michael Wendler auf seinen neuen Kanal bei der Social-Media-Plattform Telegram, die sich in den vergangenen Monaten zum wahren Hort für Corona-Leugner gemausert hat. Telegram, so Wendler, sei "die einzige Möglichkeit, zensurfrei Meinungen auszutauschen". Alle anderen Portale wie Instagram, YouTube oder Facebook seien zensiert, erklärte Wendler. Auf Telegram hat Wendler inzwischen bereits Content von Eva Herman und Attila Hildmann sowie fragwürdige Videos weiterverbreitet. Inzwischen wird Wendler von dem umstrittenen Vegan-Koch sogar schon gefeiert.

Bei RTL reagierte man am Abend schockiert. "Wir sind völlig überrascht von den Aussagen von Michael Wendler zum Ausstieg aus DSDS als auch von seinen Verschwörungstheorien", sagte RTL-Sprecher Claus Richter zu DWDL.de. "Davon distanzieren wir uns ausdrücklich."

Für Gesprächsstoff sorgte am Donnerstag auch Oliver Pocher, der Stunden zuvor, verkleidet als Wendler, via Instagram ankündigte, dass Michael Wendler in seiner Show zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Stellung beziehen werde. Unklar blieb jedoch, ob Wendler selbst zu Gast sein wird oder ob Pocher nur einmal mehr in die Rolle des Sängers schlüpfen wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war von Wendlers "DSDS"-Ausstieg und der von ihm geäußerten Kritik an RTL jedenfalls noch nichts bekannt - ein Zusammenhang erscheint deshalb, auch mit Blick auf die Wendler-Postings bei Telegram, äußerst unwahrscheinlich. In jedem Fall wird RTL "Pocher - gefährlich ehrlich" kurzfristig um eine Stunde nach vorn verlegen, die Sendung beginnt schon um 22:30 statt um 23:30 Uhr.

"Bild" berichtete zudem, dass man Wendler auf seinem Handy in den USA erreicht habe. Er wolle sich aber weder zu seinem "DSDS"-Rücktritt, noch zu seiner Kritik an der Bundesregierung weiter äußern.

Wendler verpasste Flug nach Deutschland

Erst am Mittwoch hatte Michael Wendler für Wirbel gesorgt. Weil er in den USA weilte und einen Flug nach Deutschland verpasste, konnte er nicht an den Dreharbeiten für die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teilnehmen (DWDL.de berichtete). Der Sänger sei nicht wie geplant mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen, erklärte RTL. Laut "Bild" wollte Wendlers Partnerin Laura Müller unbedingt in die USA, durfte aber wegen Corona nicht einreisen - das war erst durch Wendlers Green Card möglich.

Bereits Ende September hatte Wendler den Unmut des Senders auf sich gezogen, weil er zu spät zu einer Pressekonferenz gekommen war. "In 18 Jahren bin ich noch nie zu spät gekommen, weil ich immer rechtzeitig losgefahren bin", schimpfte Jury-Chef Dieter Bohlen damals und sah sich nach den jüngsten Vorkommnissen bestätigt. "Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass es bisschen Probleme gibt mit dem Wendler", sagte er am Mittwoch - nicht ahnend, dass die Wendler-Posse damit noch längst nicht auf dem Höhepunkt angekommen war.

RTL steht nun vor einem echten Dilemma: Im September hatte die Produktionsfirma UFA Show & Factual bereits sämtliche Casting-Folgen der kommenden "DSDS"-Staffel aufzeichnen lassen - Michael Wendler wäre also Anfang 2021 über mehrere Wochen hinweg zur besten Sendezeit im Programm von RTL zu sehen. Jenem Sender also, dem der Sänger jetzt vorwarf, gleichgeschaltet zu sein. Völlig egal ist all das offenbar nur Laura Müller: Die zeigte am Donnerstag fast zeitgleich auf Instagram, wie sie die Wendler-Villa für Halloween schmückte. Für den wahren Grusel war an diesem Abend allerdings ihr Gatte zuständig.