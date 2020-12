Warner Bros. legt sich mit den Kinobetreibern an: Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie hat das Hollywood-Studio angekündigt, seine potenziellen Blockbuster im kommenden Jahr zeitgleich in den Kinos und online veröffentlichen. Geplant ist, die Filme parallel zum Kinostart einen Monat lang in Ultra-HD- und HDR-Qualität beim neuen Streamingdienst HBO Max zu zeigen.

Danach sollen die Filme die Plattform wieder verlassen und alle üblichen Vertriebsfenster gelten. Nach diesem Modell sollen zunächst 17 Filme veröffentlicht werden, darunter der vierte Teil der "Matrix"-Saga, "Godzilla vs. Kong", "The Suicide Squad" und "Dune". Zuvor hatte Warner Bros. bereits angekündigt, dass "Wonder Woman 1984" an Weihnachten gleichzeitig zum Kinostart auch zum Streamen angeboten werden soll - aus dieser vermeintlichen Ausnahme wird im nächsten Jahr nun die Regel.

"Wir leben in beispiellosen Zeiten, in denen kreative Lösungen erforderlich sind, einschließlich dieser neuen Initiative für die Warner Bros. Pictures Group", erklärte Warner-Bros.-Chefin Ann Sarnoff und beteuerte: "Niemand will mehr Filme auf die Leinwand als wir." Man müsse jedoch mit der Realität in Einklang bringen, dass die meisten Kinos in den USA 2021 mit reduzierter Kapazität arbeiten müssen, und sei den Filmemachern "sehr dankbar, dass sie mit uns an dieser innovativen Antwort auf diese Umstände gearbeitet haben".

Jason Kilar, CEO von WarnerMedia: "Nachdem wir alle verfügbaren Optionen und den voraussichtlichen Stand des Kinobesuchs im Jahr 2021 geprüft hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass dies der beste Weg für das Filmgeschäft von WarnerMedia war, um in den nächsten zwölf Monaten zu navigieren." Viele Kinobetreiber dürften vor dem Hintergrund dieser Aussagen jedoch in Sorge darüber sein, dass die Regelung auch über das Jahr 2021 Bestand haben wird.

Seit Monaten sind die Kinos wegen der Corona-Krise weltweit geschlossen oder dürfen nur mit geringer Auslastung öffnen. Im Zuge dessen hatten die Hollywood-Studios zahlreiche Blockbuster verschoben. Ob sich am Fahrplan der Filmveröffentlichungen von Warner Bros. auch in Deutschland etwas ändern wird, ist bislang nicht bekannt.