am 04.12.2020 - 11:00 Uhr

Und noch ein Abgang bei der Mediengruppe RTL: Nach insgesamt 28 Jahren im Unternehmen wird auch der langjährige RTL-Sportchef Manfred Loppe zum Jahresende gehen. Sein Abschied fällt zusammen mit dem Start der neuen RTL News GmbH, die neben sämtlicher journalistischer Berichterstattung künftig auch alle Live-Übertragungen der Mediengruppe im Sport bündeln wird. Damit wird RTL News ab Februar das redaktionelle und organisatorische Dach des RTL-Sportbereichs innerhalb der Mediengruppe.

"Ich verlasse das Haus mit tiefer Dankbarkeit", sagte Loppe zu seinem Abschied. "Gemeinsam mit einem einmaligen Team durfte ich weltweit herausragende Sportereignisse hautnah miterleben, als TV-Events entwickeln und diese mit vielen Millionen Menschen teilen. Die unglaubliche Faszination und Emotionalität dieser besonderen Sportmomente für die Zuschauer zuhause erlebbar zu machen, war und ist unser großes Anliegen. Es war mir eine Ehre, an dieser besonderen Aufgabe mitgewirkt zu haben. Ich danke dem Unternehmen für den Freiraum, den wir bei der Inszenierung und Weiterentwicklung von Sportübertragungen immer wieder hatten und damit, voller Demut, hier und da auch ein Stück Sportgeschichte mitschreiben durften."

Loppe kam 1992 zum Unternehmen und begann seine Karriere zunächst als Reporter für RTLplus. In dieser Zeit war er vorwiegend in der Formel 1 und bei den Tennis Grand Slams unterwegs. Bereits 1994 übernahm er die Planung und Umsetzung der Champions League und wurde schließlich 1998 zum Sport-Ressortleiter von RTL befördert. Als Bereichsleiter Sport verantwortete Loppe seit 2001 sämtliche Sport-Produktionen und Live-Übertragungen bei RTL, Nitro und ntv. Zuletzt hatte die Mediengruppe nach fast drei Jahrzehnten die Übertragungsrechte an der Formel 1 verloren, im Gegenzug aber umfangreiche Rechte für die Europa League sowie die neue Europa Conference League erworben.

"Erstklassig vernetzter Repräsentant"

© MG RTL D / Boris Breuer Bernd Reichart

Die Mediengruppe hatte erst Ende November die neue Zentralredaktion vorgestellt. In der neuen RTL News GmbH arbeiten zukünftig sowohl Kolleginnen und Kollegen von infoNetwork und RTL interactive als auch von ntv. Im Zuge dessen war auch der Abschied von Tanit Koch bekanntgeworden, die erst im März 2019 nach Köln gekommen war, um nicht nur als ntv-Geschäftsführerin zu arbeiten, sondern zusätzlich die Aufgabe der Chefredakteurin der neuen Zentralredaktion zu übernehmen.