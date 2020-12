An diesem Wochenende feiert die Miniserie "Your Honor" mit "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston in der Hauptrolle beim US-Kabelsender Showtime ihre Premiere. In Deutschland muss sich das Publikum dagegen noch ein paar Wochen bis zur Ausstrahlung gedulden. Wie jetzt bekannt wurde, wird Sky die zehnteilige Serie ab dem 18. Januar jeweils montags um 20:15 Uhr auf seinem Sender Sky Atlantic zeigen. Parallel dazu stehen die Folgen auch auf Sky Ticket und Sky Q zum Abruf bereit.

In der Thrillerserie spielt Cranston den angesehenen Richter Michael Desiato aus New Orleans, dessen Teenager-Sohn Adam (Hunter Doohan) in einen Unfall verwickelt wurde und Fahrerflucht beging. Dieser Vorfall zwingt Desiato zu einem Spiel mit hohem Einsatz, Lügen, Betrug und unmöglichen Entscheidungen. Michael Stuhlbarg ("Call Me By Your Name") spielt Jimmy Baxter, das gefürchtete Oberhaupt einer kriminellen Familie. Daneben ist Hope Davis ("For the People") als seine scheinbar noch gefährlichere Ehefrau Gina zu sehen.

Peter Moffat ("The Night Of") fungiert als Showrunner, ausführender Produzent und Autor zahlreicher Episoden. Robert and Michelle King ("The Good Fight") und Liz Glotzer ("Evil") wirken ebenfalls als ausführende Produzenten. Regisseur Edward Berger ("Patrick Melrose") produzierte und inszenierte die ersten drei Episoden von "Your Honor".