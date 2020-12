ZDFneo hat ein neues Factual-Format mit Janin Ullmann angekündigt. Unter anderem in Hamburg und Berlin wird derzeit die zweiteilige Reihe "Wie lange ist für immer?" gedreht, in der die Moderatorin herausfinden möchte, ob sich die Haltbarkeit einer Beziehung vorhersehen lässt, es die ewige Liebe wirklich gibt und was man dafür tun muss. Die Ausstrahlung soll am Donnerstag, den 11. Februar bei ZDFneo erfolgen. Einige Stunden zuvor sind beide Folgen zudem bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Für die Reihe gewähren fünf Paare einen persömnlichen Einblick in ihren Beziehungsalltag, ihr Leben, ihre großen und kleinen Kämpfe und ihre Art zu lieben, heißt es. Darüber hinaus analysieren Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen diese fünf Liebesmodelle und ordnen mithilfe von Experimenten ein, wie es um die Beziehung der Paare steht. Außerdem erklären die Experten die komplexen biochemischen, anthropologischen, sexuellen und psychologischen Strukturen der romantischen Liebe.

In "Wie lange ist für immer?" will Janin Ullmann aber auch selbst nach dem Geheimnis der Liebe und dem Rezept für eine ewig währende Beziehung - auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Ehe, die nach zwölf zwölf Jahren Partnerschaft gescheitert ist. Produziert wird "Wie lange ist für immer?" von Imago TV.