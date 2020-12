Vox hat neue Staffeln seiner beiden Formate "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" und "Ab in die Ruine" angekündigt. Das Format mit Ralf Seeger ist ab dem 2. Januar immer samstags ab 19:10 Uhr zu sehen, vier neue Ausgaben hat Vox von Docma TV produzieren lassen. Zum Auftakt will Seeger den Tierschutzhof in Retelsdorf retten. Betreiberin Andrea Hübner ist unheilbar an Krebs erkrankt und kommt deshalb regelmäßig an ihre Grenzen.

Einen Tag später, am 3. Januar, kehrt dann auch "Ab in die Ruine" zurück ins Vox-Programm. Von dieser Dokusoap wird der Sender in den nächsten Wochen insgesamt sechs Episoden sonntags ab 18:10 Uhr zeigen. Begleitet werden wie gehabt verschiedene Protagonisten, die den Hammer selbst in die Hand nehmen und ihr Eigenheim umgestalten.

"Harte Hunde" erzielte bei Vox zuletzt durchschnittlich 8,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe und war somit ein schöner Erfolg für den Sender. Das Finale der letzten Staffel im Frühjahr kam sogar auf 10,0 Prozent. "Ab in die Ruine" erreichte Anfang des Jahres im Schnitt rund 7,1 Prozent.