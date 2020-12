Syfy hat angekündigt, wann man die dritte Staffel der US-Serie "The Outpost" ausstrahlen wird. Die zwölf neuen Folgen, die derzeit in den USA noch bei The CW ausgestrahlt werden, kommen im neuen Jahr nach Deutschland. Syfy wird sie ab dem 11. Februar immer donnerstags ab 21 Uhr ausstrahlen. Darüber hinaus wird der Sender die erste Staffel noch einmal am 30. und 31. Januar ab 14 Uhr sowie die zweite Staffel am 6. und 7. Februar ab 14 Uhr wiederholen.

Nachdem Serienheldin Talon (Jessica Green) im Kampf gegen die Prime Order die Blackbloods zur Hilfe rief, muss sie feststellen, dass sie von ihren einstigen Verbündeten betrogen wurde: Talon und ihre Mitstreiter sind plötzlich Gefangene in der Festung, in der die Blackbloods nun nach dem Schlüssel für ihre eigene Rettung suchen. Talon versucht verzweifelt, den Frieden zwischen den Blackbloods und ihren versklavten Freunden zu wahren. Unterdessen schmiedet Gwynn (Imogen Waterhouse) unter schwerster Bewachung Pläne, wie sie wieder an die Macht gelangen und ihr Volk befreien kann. In den USA ist bereits eine vierte Staffel in Auftrag gegeben worden.