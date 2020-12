© Oberauer

"Alexander Graf hat sich schnell als Bereicherung unseres Teams erwiesen. Ich bin mir sicher, dass er das Magazin mit seiner eigenen Handschrift weiterentwickeln wird", so Milz über ihren Nachfolger, der sich selbst so zu Wort meldet: "Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe. Dank Annette Milz ist das 'medium magazin' in den vergangenen 30 Jahren zu einem unverzichtbaren Branchenmedium geworden. Wir wollen auch künftig die wichtigste Plattform für alle Themen sein, die Journalistinnen und Journalisten in Deutschland bewegen."