© a.tv So sah das a.tv-Logo bislang aus.

"Das neue a.tv wird sich in einem neuen modernen Erscheinungsbild präsentieren. Wir haben bewusst in ein neues Design und die digitalen Verbreitungswege unseres Programms investiert und möchten damit noch mehr Menschen in der Region für a.tv begeistern", sagt Bernhard Hock, Geschäftsführer der rt1.media group und a.tv. Auch das Logo hat man überarbeitet, durch die Reduzierung auf zwei Farben wirkt es etwas weniger verspielt als das bisherige Logo.

"Auf allen Geräten, auf allen Plattformen, live oder on demand – wir sind immer da, wo unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind", sagt Studioleiterin Ruth Klaus. "Wir sind stolz, ab dem 11. Januar das neue a.tv in seiner ganzen Vielfalt präsentieren zu können. Auf welchem Weg das Programm konsumiert wird, entscheidet jeder Zuschauer selbst. Live im TV bleibt für uns eine der wichtigsten Plattformen, das geht aber Hand in Hand mit den digitalen Kanälen. Unsere Liebe zur Region wollen wir weiterhin jeden Tag mit gutem Journalismus und spannenden Geschichten zeigen."

© a.tv Das neue Studio von "a.tv aktuell".



Selbst ernanntes Flaggschiff des Senders ist die Nachrichtensendung "a.tv aktuell", die werktags immer um 18 Uhr zu sehen ist - übrigens auch im Programmfenster von RTL. Für diese Sendung gibt es ein frisches Studio. "Wenn das Wohnzimmer neu gestaltet wird, ist das immer aufregend! Wir Moderatorinnen und Moderatoren freuen uns deshalb sehr auf ein Studio, das den Nachrichten des Tages eine neue stilvolle Bühne bietet und uns noch mehr Möglichkeiten gibt, komplexe Sachverhalte zu erklären", so Moderator Tom Scharnagl.

Im Januar geht mit "Vorsprung Schwaben" zudem ein neues Format auf Sendung. Moderatorin Sabine Köppe blick darin "in die Maschinenräume der regionalen Wirtschaftsunternehmen". Man wolle Start-Ups und die Köpfe dahinter kennenlernen, sagt sie.